Spis treści: 01 Czy gotować ziemniaki przed pieczeniem?

02 Jakie przyprawy do pieczonych ziemniaków?

03 Ziemniaki pieczone z bryndzą - przepis

Czy gotować ziemniaki przed pieczeniem?

Szeroki asortyment większych sklepów spożywczych oferuje dostęp do różnych gatunków ziemniaków. Jedne idealnie nadają się do gotowania, z kolejnych przygotujemy wyśmienite kluski i pyzy, a jeszcze kolejne doskonale sprawdzą się do pieczenia i grillowania. Jeśli marzy nam się obiad z dodatkiem idealnie chrupiących ziemniaczków, a nie natrafiliśmy na specjalny rodzaj w sklepie, możemy wybrać te, które akurat mamy pod ręką.

Zwykłe ziemniaki przed pieczeniem warto poddać delikatnej obróbce termicznej i podgotować je w wodzie. Zacznijmy od dokładnego wyszorowania każdej sztuki. Teraz wystarczy przełożyć je do garnka, całkowicie przykryć wodą i doprawić ½ łyżeczki soli na 1 kg ziemniaków. Całość doprowadzamy do wrzenia i gotujemy jeszcze 5 minut. Po wyciągnięciu ziemniaki nadal będą lekko twarde, ale dadzą się łatwo pokroić w połówki lub ćwiartki.

Reklama

Sprawdź: Pieczone ziemniaki z przepisu Magdy Gessler. Kluczowy jeden składnik

Jakie przyprawy do pieczonych ziemniaków?

Młode ziemniaczki posypane koperkiem i obficie polane masłem mogą stanowić potrawę samą w sobie w sezonie wiosenno-letnim. Jesienią i zimą chętnie przerzucamy się na wydanie pieczone w piekarniku. Ziemniak to na tyle wdzięczne warzywo, że można go przyprawiać licznymi dodatkami. Wystarczy odrobina majeranku, czosnku świeżego lub suszonego, prażonej cebulki lub gałki muszkatołowej, by ze zwykłego warzywa zrobić kulinarne dzieło sztuki.

Zdjęcie Jakie przyprawy podbijają smak pieczonych ziemniaków? / 123RF/PICSEL

Planując przygotowanie pieczonych ziemniaków, warto pamiętać o kilku zasadach związanych z przyprawianiem. Jeśli będziemy korzystali z suszonych ziół, koniecznie rozetrzyjmy je najpierw w dłoniach, w ten sposób uwolnią w pełni swój wybitny aromat. Marynatę na bazie oliwy oraz wybranych ziół warto przygotować dzień wcześniej, a następnie wstawić na całą noc do lodówki. W ten sposób tłuszcz przejdzie intensywnym smakiem przypraw. Duet czosnku i ziemniaków łączy w sobie dostęp do allicyny oraz potasu. Szczególnie poleca się łączenie tych składników osobom zmagającym się z nadciśnieniem oraz zbyt wysokim cholesterolem.

Sprawdź: Takie pieczone ziemniaki serwuje gościom Ewa Wachowicz. Chrupiąca skórka to dopiero początek

Ziemniaki pieczone z bryndzą - przepis

Delikatne wnętrze ziemniaków, kremowa bryndza oraz subtelny posmak przypraw tworzą tak smaczne połączenie, że już po pierwszym spróbowaniu przepis na stałe wejdzie do domowego repertuaru. Z kilku prostych składników przygotujemy smakowitą przekąskę, dodatek do dania głównego lub samodzielną potrawę.

Pieczone ziemniaczi z bryndzą-składniki:

8 dużych ziemniaków

50 g bryndzy

2 łyżki kwaśnej śmietany

2 łyżki masła

sól i pieprz do smaku

garść posiekanego szczypiorku

Przygotowanie pieczonych ziemniaczków z bryndzą

Ziemniaki dokładnie myjemy pod bieżącą wodą i osuszamy, a następnie zawijamy w folię aluminiową. Ile piec ziemniaki w piekarniku? Wystarczy im ok. 40-45 minut w urządzeniu nagrzanym do 200 st. C. Upieczone ziemniaki wyciągamy z piekarnika, ścinamy ich wierzchy, a następnie wydrążamy miąższ ze środka. Łączymy je z masłem, śmietaną, bryndzą, solą oraz pieprzem. Tak przygotowanym farszem nadziewamy ziemniaki i ponownie wkładamy do piekarnika na 15 minut. Ziemniaki z bryndzą podajemy na ciepło z kleksem kwaśnej śmietany oraz obficie posypane posiekanym szczypiorkiem. Smacznego!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ziemniaki. Jakie są najzdrowsze? Interia.tv

Sprawdź również:

Sałatka Bartuś

Zapiekanka gyros z patelni