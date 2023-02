Dzień Naleśnika 2023. Oto najlepsze przepisy, triki i propozycje podania

Jak smażyć pączki, żeby nie nasiąkały tłuszczem? 5 kluczowych zasad

Kawa dla wrzodowców. Co zrobić, aby kawa nie szkodziła na żołądek?

Idealne ciasto na pierogi według Ewy Wachowicz. Kluczowe "zaparzanie" Niekiedy warto odrzucić w kąt skomplikowane przepisy i skupić się na łatwym, ale smacznym daniu. Niewiele potrzeba bowiem, żeby w kuchni wyczarować coś naprawdę pysznego.

Jedną z takich opcji są pieczone ziemniaczki, które robią się praktycznie same. Co więcej, są fantastycznym dodatkiem do niemal każdej potrawy. Ich smak mocno zależy jednak od tego, jakich przypraw użyjemy. Oto jak pieczone ziemniaki przygotowuje Magda Gessler.

Pieczone ziemniaki Magdy Gessler: przepis

Magda Gessler jest nieocenionym autorytetem kulinarnym, na którym wzoruje się wielu kucharzy. Prowadząca "Kuchenne rewolucje" chętnie dzieli się swoimi przepisami na przeróżne potrawy. Zdradziła również swój niezawodny sposób na pieczone ziemniaki. Niezapomniany aromat, według restauratorki, uzyskamy dzięki dodatkom - czosnkowi oraz rozmarynowi. Do ich przyrządzenia potrzebować będziemy:

Reklama

2 kg małych ziemniaków,

główka czosnku,

2 gałązki świeżego rozmarynu,

oliwa z oliwek,

sól,

pieprz.

Kuchnia Ziemniaki jeszcze nigdy nie były tak puszyste. Wystarczy dodać popularny napój Piekarnik rozgrzać do temperatury 180 st. C. Blachę do pieczenia wyłożyć folią aluminiową. Ziemniaki umyć, a kolejno włożyć do garnka z wrzącą, osoloną wodą. Gotować w mundurkach przez około 5 minut. Odcedzić i wyłożyć na blachę.

Główkę czosnku przekroić na pół. Obie części wycisnąć pomiędzy ziemniaki. Posypać rozmarynem, solą, pieprzem. Skropić oliwą.

Blaszkę wstawić do piekarnika na około 30 - 40 minut. Po upływie tego czasu ziemniaki wyłożyć na duży półmisek. Wycisnąć na nie upieczony czosnek. Wymieszać. Całość udekorować gałązkami rozmarynu.

Zobacz również: Ukryta funkcja obieraczki. Nie każdy wie, jak z niej korzystać

Czy suszony rozmaryn jest zdrowy?

Rozmaryn od lat stosowany był w zielarstwie, lecznictwie oraz kuchni, jak przyprawa do wielu dań. Starożytni Rzymianie nazywali go kwiatem morza. Jego wyczuwalny zapach na morzu zwiastował bowiem bliskość lądu.

Suszone liście rozmarynu posiadają wiele cennych właściwości. Poprawiają trawienie, działają moczopędnie, zmniejszają stany skurczowe obwodowych naczyń krwionośnych i działają bakteriobójczo.

Rozmaryn działa również przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo. Jako przyprawa idealnie nadaje się do większości dań jednogarnkowych, sałatek, sosu pomidorowego, ryb gotowanych i duszonych, mięs, marynat rybnych, duszonych grzybów i sporządzania farszów.

Zobacz również: Posyp nim ziemniaki. Nie tylko podbije ich smak, ale i wzmocni twoją odporność