Świetnie działa na jelita. Właśnie zaczyna się na niego sezon

Rabarbar kojarzy nam się najczęściej z drożdżówkami i kruszonką, ale to zdecydowanie niedoceniane warzywo, które w polskiej kuchni wykorzystywane jest jak owoc. Okazuje się, że rabarbar to samo zdrowie i warto go jeść nie tylko w deserze.