Przygotowanie nawozu z obierków ziemniaków jest banalne. Wystarczy zebrać p ół kilo odpadków i zalać je pięcioma litrami gorącej wody . Teraz trzeba poczekać, aż nasza mikstura ostygnie, a dopiero wtedy wystarczy odcedzić nasz domowy nawóz. Obierki nie muszą być wyrzucane do kosza, tylko umieszczone w kompostowniku.

A co z naszym nawozem z obierków ziemniaków? Wystarczy go stosować do roślin zgromadzonych w domu lub w ogrodzie, mniej więcej raz w miesiącu.