Aby spacery wspierały redukcję wagi, kluczowe jest utrzymanie odpowiedniego poziomu intensywności. Niestety, powolne przechadzki, choć przynoszą sporo dobrego, trudno zaliczyć do treningu spalającego tłuszcz. Spacerowanie w energicznym i szybkim tempie przyspiesza tętno, co zwiększa spalanie kalorii. Regularność i konsekwencja są równie ważne - aby widzieć rezultaty, trzeba spacerować systematycznie.

Warto zacząć od spacerów. Możesz zabierać ze sobą kije do nordic walking

Najlepsze efekty odchudzające można osiągnąć, spacerując z prędkością od 5 do 6,5 km/h. Jeśli nie chcesz inwestować w opaski lub zegarki sportowe, monitorujące te dane, możesz przyjąć prostą zasadę. Jest to tempo, które wyraźnie przyspiesza oddech, ale nie doprowadza do zadyszki. Powinniśmy nadal móc swobodnie przeprowadzać rozmowę. Taka intensywność pozwala wejść w tzw. strefę spalania tłuszczu, gdy organizm wykorzystuje zapasy energii zgromadzone w tkance tłuszczowej.