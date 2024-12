Pierogi to danie uwielbiane w polskich domach. Zadbaj o to, by zawsze wychodziły perfekcyjnie

Co zrobić, żeby pierogi nie sklejały się podczas gotowania? Do wrzącej wody dodaj łyżeczkę soli oraz 1-2 łyżki oleju roślinnego lub masła. Niewielka porcja tłuszczu zapobiegnie przywieraniu pierogów do siebie na etapie obróbki. Zaraz po wrzuceniu ich do gorącej wody, delikatnie zamieszaj zawartość garnka drewnianą łyżką. Powtarzaj ten zabieg co kilka chwil.