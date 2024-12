Przekąska kojarzy się smakoszom głównie z kuchnią bliskowschodnią. Najbardziej rozpowszechniona jest chałwa turecka , której głównym składnikiem są rozdrobnione i zamienione w gęstą pastę nasiona sezamu. Podczas jej przyrządzania dodaje się substancję słodzącą: miód, cukier lub syrop glukozowy. W innych wariantach bazą do zrobienia chałwy są nasiona słonecznika albo maku. Niejednokrotnie jej skład, smak i strukturę urozmaicają orzechy, kakao, wanilia czy suszone owoce.

Bywa postrzegana jak deser lub przekąska. Pod względem właściwości zdrowotnych chałwa ma zarówno zalety, jak i wady . Z jednej strony jest bogata w składniki odżywcze, np. witaminy z grupy B, witaminę E, wapń i magnez. Z drugiej jednak zawiera dużo kalorii i cukru, co czyni ją specjałem, którym należy delektować się z umiarem.

Mimo wszystko nie da się pominąć faktu, że chałwa cechuje się wysoką kalorycznością. W 100 g zawiera około 500 kcal, pochodzących głównie z tłuszczów i cukru. Duża ilość substancji słodzących może przyczyniać się do skoków poziomu glukozy we krwi, co jest niekorzystne dla diabetyków.