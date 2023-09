Spis treści: 01 Czy należy obierać pigwę?

Czy należy obierać pigwę?

Nadejście jesieni wiąże się z rozpoczęciem zbiorów pigwy, która owocuje od września do końca października. Termin uważa się za idealny na przygotowywanie domowych przetworów, w których króluje ten smaczny owoc. Przy pierwszym kontakcie wiele osób zastanawia się, czy pigwę należy obierać. Na ogół nie jest to konieczne. Jeśli jednak zewnętrzna część pigwy jest dosyć twarda, uniemożliwi jej spożywanie na surowo lub półsurowo. Jeśli poddamy owoc dłuższej obróbce termicznej, skórka rozpadnie się i przestanie być wyczuwalna w przetworach.

Jeśli jednak zdecydujemy się zdjąć skórkę z owocu, warto wiedzieć, jak zrobić to w miarę sprawnie. Sam sposób jest bardzo zbliżony do obierania jabłek. W pierwszej kolejności należy dokładnie umyć pigwę, a następnie ostrym nożem przekroić ją na pół i usunąć gniazda nasienne. Następny etap wymaga złapania skórki w miejscu graniczącym z przekrojem i delikatnego przesunięcia noża do góry. Pigwę zawsze obieramy pasek po pasku, aż usuniemy wszelkie pozostałości skórki.

Słoiki z pigwą - niezbędne produkty

Składniki:

1 kg świeżych owoców pigwy

300 g cukru

1 l wody

opcjonalnie: kilka goździków, laska cynamonu, kardamon

Pigwa w syropie do herbaty - prosty przepis

Zaczynamy od dokładnego umycia i osuszenia owoców pigwy, a następnie kroimy je na mniejsze kawałki i usuwamy gniazda nasienne. Owoce przekładamy do garnka, zasypujemy cukrem i odstawiamy na 1,5 godziny. Kiedy pigwa puści sok, włączamy niewielki ogień i zaczynamy podgrzewać. Do naczynia wlewamy wodę, pamiętając, by sięgała do ok. 2/3 wysokości owoców. Na tym etapie do syropu można dodać laskę cynamonu lub kilka goździków. Owoce z wodą i cukrem gotujemy na małej mocy palnika przez 15-20 minut, a następnie gorącą przelewamy do słoików i zakręcamy. Teraz wystarczy każdy przetwór odwrócić do góry dnem i pozostawić do całkowitego wystudzenia. Gotową pigwę do herbaty przechowujemy w chłodnym i ciemnym miejscu. Smacznego!

