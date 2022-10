Spis treści: 01 Pigwa - zdrowie z natury

02 Owoce pigwy pospolitej

03 Sok z owoców pigwy - jak przygotować?

04 Wartości odżywcze soku z pigwy

05 Sok z pigwy - dla wzmocnienia odporności

06 Sok z pigwy dla lepszego metabolizmu

07 Sok z pigwy - przeciwwskazania

Pigwa - zdrowie z natury

Po erze zachwytu nad suplementami diety wracamy do produktów naturalnych, z których korzystały nasze babki i prababki. Coraz częściej sięgamy do doświadczeń płynących z mądrości ludowej i współczesnej fitoterapii. Wszak produkty spożywcze zawsze będą najlepszym, bo pozbawionym działań ubocznych, naturalnym lekiem na wiele dolegliwości. A pigwa, i przygotowany na jej bazie sok, jest na to doskonałym dowodem.

Owoce pigwy pospolitej

Zdjęcie Najważniejszą zaletą pigwy jest wzmacnianie całego układu odpornościowego / 123RF/PICSEL

Ta, sięgająca korzeniami południowo-zachodniej Azji, roślina z rodziny różowatych rośnie dziko również na terenie Europy. Uprawiana jest dla owoców, które mają wysoką wartość odżywczą. Jadalne, w kształcie jabłkowate, owoce pigwy mają zazwyczaj średnicę około 6 cm i pięć komór nasiennych, w których są pestki.

Reklama

Miąższ owoców jest cierpki, twardy i ma dużo komórek nasiennych. Krótko mówiąc: pigwa jest jadalna i cenna odżywczo, ale niesmaczna, dlatego wykorzystuje się ją do przetworów. Nadaje się do przygotowania pysznych dżemów, marmolad, nalewki i soku. Jak zrobić sok z pigwy własnoręcznie?

Czytaj także: Pigwa - "polska cytryna". Wspiera odporność, obniża ciśnienie, pomaga wątrobie

Sok z owoców pigwy - jak przygotować?

Składniki:

1 kg owoców (ważymy po usunięciu gniazd nasiennych, zazwyczaj wystarczą 4-5 sztuk),

1 kg cukru.

Sposób przygotowania

Do przygotowania soku potrzebny będzie duży (wystarczy 1,5-litrowy) słój i tarka.

Umyte owoce przekrawamy na światki i usuwamy gniazda nasienne (nie zdejmujemy skórki). Ścieramy je na tarce o grubych oczkach. Przekładamy do słoika, każdą warstwę owoców przesypując warstwą cukru. Odstawiamy słój na kilka dni (nie zaszkodzi 2 razy dziennie nim wstrząsnąć, by cukier lepiej wymieszał się z owocami).

Sok można zużywać na bieżąco - wtedy słój trzymamy w lodówce albo, jeśli chcemy przechować go na później, poddać pasteryzacji. Pasteryzować można zarówno całą zawartość słoja (sok z kawałkami owoców), jak i też sam sok, po odsączeniu.

Czytaj też: Przetwory na zimę z pigwy. Jak je zrobić?

Wartości odżywcze soku z pigwy

Zdjęcie Sok z pigwy - bomba składników odżywczych / 123RF/PICSEL

Sok z pigwy, tak jak i same owoce, jest bombą składników odżywczych, których organizm bardzo potrzebuje, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Włączając go do menu, zaopatrzymy komórki w:

stojącą na straży odporności witaminę C, która ma silne działanie przeciwutleniające,

odpowiedzialne za prawidłową pracę systemu nerwowego witaminy z grup B,

korzystnie wpływające na metabolizm i pracę układu pokarmowego pektyny (rodzaj błonnika) i garbniki,

ważne dla zdrowia krwi żelazo,

kluczowy dla pracy serca i normalizacji ciśnienia tętniczego potas oraz szereg innych składników mineralnych, w tym magnez, fosfor czy miedź.

Sok z pigwy - dla wzmocnienia odporności

Dodany do herbaty lub rozcieńczony w wodzie, sok z pigwy przyniesie wiele korzyści dla zdrowia. Warto stosować go zarówno profilaktycznie, jak i leczniczo, zwłaszcza w sezonie zwiększonej zachorowalności na infekcje górnych dróg oddechowych. Sok z pigwy:

działa jak zastrzyk sił witalnych, na brak których wiele osób skarży się jesienią i zimą,

uszczelnia system immunologiczny czyniąc go bardziej odpornym na ataki drobnoustrojów chorobotwórczych,

skraca czas trwania infekcji i łagodzi jej objawy,

pomaga uporać się z męczącym, suchym kaszlem.

Sok z pigwy dla lepszego metabolizmu

Warto wiedzieć, że obok poprawy odporności, sok z pigwy ma też korzystny wpływ na metabolizm i pracę całego układu pokarmowego. Jeśli dokucza nam dyskomfort trawienny albo obserwujemy, że układ pokarmowy wyraźnie zwolnił, warto dodać sok z pigwy do przygotowanych dań. Świetnie komponuje się nie tylko z deserami, ale też daniami wystawnymi, nie pomijając mięsnych.

Sok z pigwy jest wskazany przy:

kłopotach ze zgagą i refluksem,

niestrawności,

zaburzonej perystaltyce jelitowej,

leniwym metabolizmie.

Sok z pigwy - przeciwwskazania

Choć sok z pigwy jest cenny dla zdrowia, nie dla wszystkich będzie korzystny. Z uwagi na wysoką zawartość cukru nie powinien znaleźć się w jadłospisie diabetyków. Nie jest wskazany dla kobiet ciężarnych.

***