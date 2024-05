Domowy koktajl z truskawek zapewnia również solidną dawkę witaminy C, A, E oraz tych z grupy B. To właśnie one pomagają utrzymać skórę w doskonałej kondycji: opóźniają procesy powstawania zmarszczek, a do tego regenerują tkanki. Truskawki i przygotowany z nich koktajl zawierają pektyny (one pomagają oczyścić jelita ze złogów i poprawić ich perystaltykę), a także bromelinę - substancję przyspieszającą spalanie tłuszczu przez organizm.