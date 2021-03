Ta zupa rozgrzeje największego zmarzlucha. Wiosna jeszcze nie do końca do nas zawitała, dlatego warto czasem zjeść coś, co wpłynie korzystnie na nasz metabolizm. Pikantna zupa gulaszowa właśnie to zadanie spełnia, a do tego świetnie zaspokoi głód.

Zdjęcie Zupa gulaszowa zaspokoi każdy głód /123RF/PICSEL

Składniki 500 g łopatki wieprzowej

500 g karczku wołowego

300 g ziemniaków

1 cebula

1 korzeń pietruszki

1 duża czerwona papryka

2 marchewki

3 ząbki czosnku

4 łyżki koncentratu pomidorowego

litr bulionu warzywnego

3 łyżki oleju roślinnego

łyżka słodkiej papryki

pół łyżki ostrej papryki w proszku

sól, pieprz

Mieso umyj, osusz i pokrój na małe kawałki. Na rozgrzanym oleju roślinnym podsmaż mięso, aż się zarumieni, czyli ok. 5 minut. Mięso razem z sosem, który wytworzył się podczas smażenia przełóż do garnka.



Cebulę obierz i posiekaj w piórka. Paprykę, marchew, ziemniaki oraz pietruszkę także umyj.



Pokrój warzywa w większą kostkę. Podsmaż warzywa na oleju, tak by nieco zmiękły i dodaj do garnka z mięsem razem z obranym czosnkiem.



Zalej wszystko bulionem, dodaj przyprawy, całość zamieszaj i gotuj pod przykryciem przez 90 minut, co jakiś czas mieszając. Pod koniec gotowania dodaj koncentrat pomidorowy. Zupę podawaj z kromką ulubionego chleba.



