Katarzyna Bosacka zdobyła ogromną popularność dzięki programom telewizyjnym poświęconym zdrowemu odżywianiu. Dziennikarka od lat studiuje etykiety przeróżnych produktów, aby następnie podzielić się wnioskami. Czasami są one naprawdę szokujące.

Pilne ostrzeżenie Katarzyny Bosackiej

Nie inaczej było i tym razem. Katarzyna Bosacka przeanalizowała skład sosu czosnkowego, który dodawany jest do kebaba.

Zastanawialiście się kiedyś, co się w nim kryje? pyta na wstępie.

"Moja obserwatorka wysłała mi zdjęcie sosu czosnkowego, który podawany jest w jednej z popularnych "kebabowych" sieciówek. Niestety skład takiego sosu to nie tylko czosnek, sól i jogurt naturalny czy majonez" - dodaje.

Reklama

Katarzyna Bosacka wie, co je

W skład popularnego sosu czosnkowego wchodzą:

sos majonezowy (48%), który składa się m.in. z cukru, skrobi, stabilizatorów - gumy ksantanowej i gumy guar, do tego producent dodał żółtka jaj w proszku i dwa konserwanty - beznoesan sodu i sorbinian potasu,

jogurt naturalny (24%), który oprócz mleka, zawiera także... wodę,

ketchup z konserwantem,

ser biały, który zawiera dwie substancje wzmacniające smak i zapach - glutaminian monosodowy E 621 i inozynian disodowy - E 631.

"Niby sos "czosnkowy", a wspomniany czosnek zajmuje przedostatnią pozycję w tym długim składzie, co oznacza, że jest go najmniej..." - dodaje dziennikarka.

Instagram Post

"Skręt kiszek murowany"

"Polacy kochają kebab i mogłoby się wydawać, że to wcale nie jest taki zły fast food. No bo mięso, warzywa, pita i sos... no właśnie niestety ten sos wydaje się być w tym wszystkim najsłabszym ogniwem... chociaż z tym mięsem to też nigdy nic nie wiadomo" - tłumaczy Katarzyna Bosacka.

Może ten sos podawany jest jako "dodatkowy", a w samym kebabie znajdziemy jego lepszą wersję, ale tak czy siak skład poraża... dodaje.

W komentarzu pod postem zaroiło się od komentarzy. Internauci są wzburzeni. "O matko...", "Skręt kiszek murowany" - piszą.

***

Zobacz również:

Śniadanie mistrzów. Co zjeść przed egzaminem maturalnym?

Aida z kolejnym przesłaniem. Tym razem pisze o roślinach

Horoskop miesięczny na maj 2022 r. Co czeka wszystkie znaki zodiaku?