Zwolennikom idealnie wysmażonych placków ziemniaczanych polecamy hash browns. To prawdziwy klasyk propozycji śniadaniowych. Do jego przygotowania potrzebujemy jedynie ziemniaków, czterech podstawowych przypraw oraz odrobiny tłuszczu do smażenia. Nie trzeba obawiać się braku mąki czy jajek. Bez nich hash browns wychodzą wyśmienicie.