Pokrusz czerstwą pajdę. Żurek będzie gęsty i pyszny

Opracowanie Joanna Leśniak

Żurek na Wielkanoc to w wielu domach obowiązkowy element świątecznego jadłospisu. Wyrazista w smaku i pożywna zupa to jednak pomysł na danie, które warto zajadać także bez specjalnej okazji. Chcesz, by wyszedł perfekcyjny, ale w kuchni napotykasz trudności? Co zrobić, gdy żurek wychodzi wodnisty? Sprytne triki pozwolą w łatwy sposób uratować zbyt rzadką zupę.