Spis treści: 01 Historia szarego sosu polskiego

02 Sos szary - niezbędne produkty

03 Jak zrobić polski sos?

Historia szarego sosu polskiego

W XVII doceniono go w całej Europie. Wyjątkowy posmak podbijały: zasmażka z mąki i masła, dodatek wytrawnego wina, pierników, soku z cytryny, karmelu, rodzynek oraz migdałów. W rejonach Wielkopolski można było spotkać się ze wzbogaceniem dania o tartą cebulę, śmietanę, a także zakwaszanie całości octem.

Sprawdź: Sos do sałatki na cztery sposoby

Sos szary - niezbędne produkty

Klasyk polskiej kuchni, który urozmaica nie tylko domowe obiady, ale także robi furorę podczas większych rodzinnych spotkań. Tradycyjny przepis przekazuje się z pokolenia na pokolenie. W zależności o tego, jaki wywar mięsny wybierzemy, do takiego dania go podamy. Rybny doskonale komponuje się z wodnymi kręgowcami i to właśnie on najczęściej stanowi podstawę receptury.

Reklama

Zdjęcie Jakich składników potrzebujemy do przygotowania szarego sosu staropolskiego? / 123RF/PICSEL

Składniki:

2 łyżki mąki pszennej

2 łyżki masła

500 ml zimnego wywaru mięsnego, np. rybnego, drobiowego, wołowego, wieprzowego

50 g pierników bez polewy

100 ml wytrawnego czerwonego wina

1 łyżka rodzynek

1 łyżka migdałów

2 łyżki soku z cytryny

szczypta soli

Sprawdź: Idealny sos grzybowy? Ewa Wachowicz zdradza przepis. "Zajadamy go solo, z domowym chlebem"

Jak zrobić polski sos?

Porcję mąki wsypujemy na suchą i rozgrzaną patelnię, a następnie podgrzewamy do momentu zrumienienia. Dodajemy masło, czekamy do rozpuszczenia i całość dokładnie mieszamy. W kolejnym kroku wlewamy masło oraz wywar, pozostawiając odrobinę na później. Na tym etapie do sosu dorzucamy pokruszone pierniki i podgrzewamy do momentu, aż całkiem się rozgotują. Po zdjęciu z palnika sos przecieramy przez sito lub miksujemy blenderem na idealnie gładką masę. Na patelnię wsypujemy cukier, podgrzewamy i robimy domowy karmel. Dodajemy do niego pozostały wywar, mieszamy i wlewamy do gotowego sosu. Sparzone wrzątkiem i obrane migdały oraz opłukane w wodzie rodzynki wrzucamy do sosu, doprawiając całość solą i sokiem z cytryny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak zrobić sos z kurek? Interia Kulinaria

Sprawdź również: Zrezygnuj z jedzenia pszennego chleba na dwa tygodnie. Oto co stanie się z twoim ciałem