Zrezygnuj z jedzenia pszennego chleba na dwa tygodnie. Oto co stanie się z twoim ciałem

Ciepła, chrupiąca kromka chleba pszennego posmarowana masłem kojarzy się wielu z beztroskim dzieciństwem. Nie od dziś jednak wiadomo, że pieczywo jak i inne wyroby z oczyszczonej mąki pszennej raczej szkodzą, aniżeli działają na korzyść. Mowa nie tylko o przybieraniu na wadze, ale również szeregu innych dolegliwości, które wielu osobom doskwierają z powodu codziennego zajadania się pszenicą. Często są one bagatelizowane, a mogą świadczyć o poważnych schorzeniach układu pokarmowego czy też nietolerancji na gluten.

Smutnym faktem jest to, że współczesna pszenica już nawet wyglądem nie przypomina tej, którą znali i uprawiali nasi przodkowie. Obecnie jest ona jednym z najbardziej zmodyfikowanych genetycznie produktów spożywczych - zawiera już 42 chromosomy. To aż trzykrotnie więcej niż pierwotna odmiana. Ponadto zboże to ma niezliczoną ilość nowych białek, z których wiele nie podlega trawieniu przez człowieka. To dlatego tak wiele osób dziś cierpi na dolegliwości po zjedzeniu wyrobów z pszennej mąki. Coraz więcej wielu rezygnuje też z nich całkowicie z powodu alergii i nietolerancji.

Jeśli codziennie sięgasz po produkty pszenne, z pewnością ich odstawienie będzie skutkowało ogromnymi zmianami. U wielu osób mogą być one zauważalne dopiero po jakimś czasie, u innych błyskawicznie. Co więc stanie się z twoim ciałem, jeśli przestaniesz jeść pszenny chleb i inne produkty na bazie białej mąki?

Oto co może się stać, jeśli zrezygnujesz z jedzenia chleba

Schudniesz

Regularne spożywanie białego pieczywa sprzyja tyciu. Szczególnie, jeśli oprócz chleba na śniadanie czy kolacje zjadamy również w ciągu dnia inne produkty mączne. Organizm gromadzi tkankę tłuszczową, bo z oczyszczonej mąki nie otrzymuje odpowiedniej podaży witamin i składników mineralnych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania. Po za tym, białe pieczywo posiada wysoki indeks glikemiczny i nie syci. Rezygnując z niego, z pewnością szybko zauważysz, że twoja masa ciała zaczyna spadać.

Będziesz mieć więcej energii

Białe pieczywo jest źródłem węglowodanów prostych, które mogą wywoływać negatywne efekty na zdrowiu emocjonalnym. Jego spożywanie przyczynia się do skoków poziomu cukru we krwi, co może skutkować spadkami energii oraz ospałością. Zdaniem naukowców produkt ten negatywnie wpływa również na równowagę chemiczną mózgu i zwiększa uczucie chronicznego zmęczenia i bezsenności. Chociaż wydawać by się mogło, że produkty z białej mąki dodają energii, w rzeczywistości jest zupełnie na odwrót. Odstawiając je lub zamieniając na pełnoziarniste, z pewnością poczujesz, że masz więcej sił do działania, a twoja produktywność się zwiększy.

Poprawi się kondycja twojej cery

Pieczywo i inne produkty na bazie oczyszczonej mąki zawierają mało błonnika pokarmowego, a wiec w przeciwieństwie do tych z pełnego przemiału nie wspomagają usuwania toksyn z organizmu. Te z kolei mają bardzo duży wpływ na powstawanie krostek i wyprysków na skórze. Ponadto wiele osób z alergią na gluten skarży się na "wysyp" ropnych zmian po spożyciu białej mąki. Zdecydowanie lepiej będzie więc zamienić pszenny chleb na żytni razowy, orkiszowy czy gryczany. Jeśli borykasz się z nawracającymi zmianami skórnymi, eliminacja pieczywa pszennego może okazać się bardzo pomocna.

Zdjęcie Za problemy z cerą i powstawanie wyprysków winę może ponosić gluten / 123RF/PICSEL

Usprawnisz pracę jelit

Z uwagi na to, że pszenne pieczywo nie zawiera prawie żadnych ilości błonnika i cennych składników odżywczych, które wspomagają procesy trawienne i zapobiegają przykrym dolegliwościom jak chociażby zaparcia, codzienne spożywanie białej mąki może fatalnie odbić się na kondycji jelit. Osoby spożywające ją regularnie i w dużych ilościach bardzo często mają stany zapalne w organizmie, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Ponadto flora bakteryjna jelit jest wyjałowiona, co tylko sprzyja problemom z wypróżnianiem, wzdęciom i innym dolegliwościom trawiennym. Odstawienie białej mąki może więc przynieść natychmiastową ulgę. Jeśli chcesz mieć zdrowe jelita i poprawić ich perystaltykę, sięgaj po produkty pełnoziarniste - pieczywo, kasze, ryż czy ciemne makarony.

Zmniejszysz ryzyko rozwoju niektórych chorób

Przejadanie się produktami mącznymi może doprowadzić nie tylko do nadwagi czy kłopotów trawiennych, ale również problemów z układem krążenia oraz cukrzycy - chorób, które zwiększają ryzyko rozwoju nowotworów. Regularne spożywanie białego pieczywa ze szkodliwymi, przetworzonymi dodatkami jak wędlina czy kiełbasa potęguje to ryzyko jeszcze bardziej.

Zdjęcie Zdaniem dietetyków białe pieczywo z wędliną to jeden z gorszych wyborów / 123RF/PICSEL

Czy warto całkowicie zrezygnować z chleba?

Codzienne spożywanie chleba z białej, oczyszczonej mąki pszennej naprawdę może negatywnie odbić się na zdrowiu. Ma on w sobie niewiele składników odżywczych i ogromne ilości węglowodanów, które przyczyniają się do przybierania na wadze. Zdaniem większości specjalistów ds. żywienia z chleba nie należy jednak całkiem rezygnować. Po pszenne produkty najlepiej sięgać sporadycznie, a na co dzień spożywać wyłącznie te wykonane z mąki pełnoziarnistej - najlepiej orkiszowej, owsianej, gryczanej, żytniej. Pieczywa, makaronów, ryżu czy kasz z pewnością nie warto zupełnie odstawiać. Zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia węglowodany powinny być podstawą diety człowieka i zapewniać nie mniej niż 55 proc. dziennej energii. Jaka więc powinna być codzienna dieta? Przede wszystkim zbilansowana i różnorodna. Restrykcyjne mogą jedynie narażać na niedobory pokarmowe i osłabienie organizmu.