​Popularna blogerka zdradza przepis na kultową już zapiekaną owsiankę

Podczas gdy jedni nie wyobrażają sobie innego śniadania, inni na samą myśl o owsiance tracą apetyt. Jeśli należycie do grona osób, którym potrawa ta kojarzy się z pozbawioną smaku papką, wypróbujcie przepis na pieczoną owsiankę stworzony przez autorkę popularnego bloga "Feel Good Foodie". Owsianka na formie ciasta zachwyci każdego amatora słodkich wypieków!

Zdjęcie Owsianka w formie ciasta na śniadanie? Czemu nie! /@feelgoodfoodie /Instagram

Jako że jest doskonałym źródłem węglowodanów złożonych i białka, zapewnia nam uczucie sytości, dostarczając energii na wiele godzin. Dzięki obecności błonnika przyspiesza metabolizm i poprawia funkcjonowanie układu trawiennego, zaś za sprawą witamin B6 i B1 korzystnie wpływa na koncentrację, przeciwdziała zmęczeniu i obniża poziom złego cholesterolu. Lista zalet owsianki jest doprawdy długa. Nie dziwi zatem, że wielu ekspertów z zakresu żywienia uznaje ją wręcz za śniadanie idealne.

Niektórym owsianka wciąż jednak kojarzy się z mało estetyczną i nie zachwycającą smakiem papką, którą rodzice kazali im jeść w dzieciństwie. W zależności od dodatków i sposobu przygotowania, owsianka może tymczasem zachwycić bogactwem smaku.



Amatorów słodkich wypieków i ciast, którzy na samą myśl o gotowanych na wodzie lub mleku płatkach owsianych tracą apetyt, zainteresować może przepis autorstwa znanej blogerki kulinarnej Yumny Jawad. Autorka poczytnej strony "Feel Good Foodie" podzieliła się niedawno z fanami recepturą na owsiankę z piekarnika, która pod względem smaku i tekstury przypomina... ciasto.

Filmik prezentujący przyrządzenie potrawy krok po kroku spotkał się z wyjątkowo entuzjastycznym odbiorem widzów, z miejsca stając się hitem Instagrama. Trikiem, dzięki któremu Jawad uzyskała pożądaną konsystencję dania, jest zmielenie płatków owsianych na mąkę.

"Innowacyjność tego przepisu polega na nieznacznej modyfikacji głównego składnika. Mieląc płatki w blenderze otrzymamy odpowiednią do pieczenia teksturę. Mimo że owsiankę można przyrządzić bez użycia jajek, polecam z nich nie rezygnować - dzięki nim owsianka będzie przypominać pod względem struktury ciasto" - tłumaczy blogerka w rozmowie z portalem "Well and Good".

Do przyrządzenia jednej porcji pieczonej owsianki będziemy potrzebować:

Składniki pół szklanki płatków owsianych

1 dojrzały banan

1 jajko

1 łyżka masła orzechowego

1 łyżka syropu klonowego

1 łyżeczkę proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

sól

olej

Sposób przygotowania:

Najpierw należy rozgrzać piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza, a niewielką blaszkę lub naczynie żaroodporne wysmarować olejem.



Wszystkie składniki wystarczy zblendować na gładką masę, a następnie powstałą masę przełożyć do formy i piec przez 20 minut. Po wyjęciu owsianki z piekarnika należy pozostawić ją na 10 minut do ostygnięcia.



"Możesz dowolnie modyfikować przepis, co czyni go tak uniwersalnym. Śmiało dodaj jagody, orzechy albo kilka kostek gorzkiej czekolady" - radzi Jawad.



