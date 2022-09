Smakiem przypomina nasz bigos

Kuchnia Warto dodać do kawy. Rozprawią się z oponką i boczkami Bigos można przygotować na wiele sposób. Podstawa to kapusta, reszta zależy już od wyobraźni kucharza. Zazwyczaj decydujemy się na te tradycyjne połączenia, ale można też spróbować czegoś innego. Przykład? Ten bigos wywodzi się kuchni węgierskiej, a z jego powstaniem wiąże się ciekawa historia, którą opowiedziała Ewa Wachowicz. - W istocie to tak zwany gulasz segedyński, który tak naprawdę powstał... przez przypadek. Pewnego razu pracownik Biblioteki Narodowej w Budapeszcie miał udać się do restauracji i zamówić danie na ciepło. W kuchni zostało jednak niewiele składników i z tego powstało danie, które smakiem przypomina nasz bigos.

Macie ochotę spróbować takiego bigosu? Oto przepis.

Zdjęcie Bigos segedyński według przepisu Ewy Wachowicz / Ewa Wachowicz / archiwum prywatne

Przepis na bigos, który powstał przez przypadek

Składniki na bigos:

800 g mięsa wieprzowego bez kości

3 cebule

2 łyżeczki oleju

1 kg kiszonej kapusty

1 l rosołu wołowego

1 łyżka słodkiej mielonej papryki

2 łyżeczki kminku

2 ząbki czosnku

200 ml kwaśnej śmietany

sól

pieprz

Przygotowanie bigosu segedyńskiego:

Cebulę posiekać, podsmażyć na oleju lub smalcu. Dodać czosnek i czerwoną paprykę w proszku. Wieprzowinę pokroić w kostkę, wrzucić do garnka, przesmażyć. Połączyć z zawartością patelni. Posolić, dodać kminek i pieprz. Wymieszać, podlać rosołem lub wodą (ćwierć szklanki), dusić pod przykryciem na wolnym ogniu przez około 40 minut.

Dolać rosół lub wodę. Dodać posiekaną i odciśniętą kapustę (jeśli jest bardzo kwaśna, można ją przelać wodą lub dodać trochę cukru). Wymieszać i dusić wszystko na wolnym ogniu 1-1,5 godziny, w razie potrzeby podlewając rosołem lub wodą.

Gdy kapusta zmięknie, wyłożyć gulasz na głęboki talerz, polać śmietaną i udekorować suszoną papryką. Smacznego!

