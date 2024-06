Próżno szukać ich w lodziarni. Fit lody truskawkowe z czterech składników

Martyna Bednarczyk

Możemy od lat zajadać się serkiem wiejskim i nie zdawać sobie sprawy z tego, jak wszechstronny produkt mamy w lodówce. Tradycyjnie porcja ląduje na kanapce, przykryta ulubioną szynką czy górą sezonowych warzyw. W jednym pojemniczku kryje się jednak większy potencjał. Wykorzystajmy go do przygotowania ekspresowych lodów truskawkowych. Bez chemii, zbędnych składników, za to z pełnią smaku. Podpowiadamy sprawdzony przepis na domowy deser.