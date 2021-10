Jackfruit, czyli owoc chlebowca, jest największym owocem na świecie - może osiągnąć nawet 90 cm długości i ważyć do 30 kg. Najczęściej owoce osiągają jednak wagę do 10-15 kg. Jackfruit jest owocem drzewa bochenkowego, nazywanego też chlebowcem różnolistnym, z rodziny morwowatych. Wywodzi się z Afryki oraz południowej i południowo-wschodniej Azji, przede wszystkim z Indii, ale także Sri Lanki, Bangladeszu, Tajlandii czy Indonezji. W Polsce można go kupić właściwie wyłącznie w zalewie, w puszkach lub suszony. Za puszkę jackfruita musimy zapłacić ok. 10-20 złotych za 540 g, suszony kosztuje natomiast ok. 15 złotych za 150 g.

Z jednego drzewa można uzyskać rocznie nawet do 3 ton owoców, które są bogate w składniki odżywcze, w związku z czym chlebowce są doskonałym źródłem pożywienia.

Owoc chlebowca ma grubą, bardzo twardą skórę pokrytą tępymi kolcami, przez którą jackfruita nie da się otworzyć rękami. Należy użyć do tego ostrego narzędzia. Niedojrzałe owoce są w kolorze zielonym, młode - zielono-żółtym, z czasem stają się ciemnożółte i mają odcień pomarańczowy lub brązowy. Pod skórą ukryty jest jadalny miąższ, przedzielony błonkami podobnymi do błonek w pomarańczy czy pomelo, a także pestki.

Jackfruit - zastosowanie w kuchni

Jackfruit ma wiele zastosowań w kulinariach. Przede wszystkim młode owoce przypominają w smaku i konsystencji surowego kurczaka, są bardzo neutralne i dzięki temu dobrze chłoną przyprawy. W związku z tym są świetnym zamiennikiem mięsa w diecie wegańskiej i wegetariańskiej. Można z niego przygotowywać roślinne wersje dań takich jak potrawka z kurczaka, curry, burgery, a nawet przygotować odpowiednik popularnej szarpanej wieprzowiny (pulled pork).

Zdjęcie Jackfruit świetnie nadaje się, by używać go zamiast mięsa - ma podobną konsystencję / 123RF/PICSEL

Dojrzały jackfruit jest bardziej owocowy i wykorzystywany przede wszystkim do deserów. Można zrobić z nich także dżem, ciasta, marynaty czy lody. Smakuje jak połączenie banana i ananasa. Można wykorzystać także pestki, które w smaku przypominają kasztany - dobrze sprawdzają się upieczone lub uprażone i podane jako przekąska.

Na surowo można jeść tylko bardzo dojrzałe owoce - pozostałe należy poddać obróbce termicznej. Spożycie młodych jackfruitów może powodować nieprzyjemne dolegliwości takie jak nudności, wymioty i biegunkę.

Wartości odżywcze owoca chlebowca

Jackfruit jest niezwykle bogaty w składniki odżywcze. Owoc chlebowca zawiera dużą ilość potasu - jest go nawet więcej niż w bananach, które są jednym z najcenniejszych źródeł tego składnika, tak ważnego dla osób zmagających się z problemami z sercem.

Owoc zawiera także kwas foliowy, żelazo, wapń, magnez, cynk oraz witaminy A, witaminy C, tiaminy (witaminy B1), ryboflawiny (witaminy B2), witaminy B3 i B6. Jest doskonałym źródłem błonnika, co oznacza, że jest bardzo sycący.

Jednocześnie jest wysokokaloryczny, ponieważ ma 94 kcal w 100 g i zawiera dużo węglowodanów. W miąższu nie występują tłuszcz i białko - nie jest więc źródłem białka w diecie, jeśli zastępujemy nim mięso.

Zdjęcie Owoc chlebowca można także usmażyć na głębokim oleju / 123RF/PICSEL

Jackfruit - właściwości lecznicze

Jackfruit, ponieważ jest bogaty w składniki odżywcze, może przynieść wiele korzyści zdrowotnych. Jego spożycie przyczynia się do utrzymania równowagi elektrolitowej, redukuje stres, ma także działanie przeciwbakteryjne i poprawia odporność organizmu.

Jackfruit, dzięki obecności potasu, witaminy B6 i kwasu foliowego, pozytywnie wpływa na pracę serca i obniża ciśnienie krwi. Ponadto, dzięki błonnikowi, dobrze wpływa na pracę układu pokarmowego i trawiennego, zapobiega zaparciom i ułatwia wypróżnianie.

Oprócz tego owoc chlebowca zawiera cenne przeciwutleniacze, które neutralizują wolne rodniki, a więc działają pozytywnie w profilaktyce przeciwnowotworowej. Nadal trwają badania nad dokładnym wpływem owocu chlebowca na leczenie.

