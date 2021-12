Sylwester 2021 to idealna okazja do świętowania. Wielu z nas planuje zorganizować w tę noc domówkę z rodziną lub znajomymi. Ważne, by w takim wypadku zadbać o smaczne jedzenie na zimno i na ciepło.

Nie masz ochoty na długie gotowanie, ale chcesz przygotować coś wyjątkowego? Oto kilka inspiracji na pyszne i błyskawiczne sylwestrowe przekąski!

Przekąski na sylwestra. Zrobisz w mig!

Deska krakersów z dodatkami



Składniki opakowanie słonych krakersów

serek kremowy do smarowania

różne gatunki sera

winogrona przekrojone na pół

szynka

salami

oliwki

Część krakersów posmaruj serkiem śmietankowym, część pozostaw bez dodatków. Na desce rozłóż krakersy, szynkę, salami, winogrona oraz pokrojone w cząstki gatunki serów - najlepiej, by były różnorodne (pleśniowe, twarde, wędzone...). Obok postaw oliwki w miseczce.



Reklama

Zdjęcie Deska serów i wędlin to zawsze doskonały pomysł na szybką i wykwintną przekąskę / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Kanapeczki z szybkimi smarowidłami



Świeżą bagietkę pokrój w kromki. Jako smarowidła świetnie sprawdzą się pasta z awokado, tapenada, a dla fanów mięsnych smaków - tradycyjna pasta z szynki.



Smarowidło z awokado:



Składniki 2 awokado

1-2 ząbki czosnku

szczypta pieprzu

sok z cytryny

Obierz awokado, usuń pestkę, pokrój, a miąższ rozgnieć widelcem w miseczce. Dodaj rozgniecione ząbki czosnku, dopraw pastę pieprzem, dodaj do niej ok. 1 łyżeczki soku z cytryny. Mieszamy wszystko razem i nakładamy na pieczywo. Kanapki dobrze będą smakować i pięknie się prezentować np. z plasterkami pomidorów.

Tapenada:



Składniki słoik czarnych oliwek drylowanych

3 ząbki czosnku

50 g selera naciowego

50 ml oliwy

2 łyżki octu balsamicznego

cukier (do smaku)

Składniki zmiksuj w blenderze. Dopraw do smaku.



Pasta z szynki:



Składniki 200 g szynki

2 łyżki majonezu

1 łyżka musztardy

sól, pieprz

pół garści szczypiorki

Szynkę należy pokroić w kostkę i zmielić w maszynce do mielenia mięsa. Do zmielonej szynki dodaj majonez, sól, pieprz, szczypiorek i musztardę. Zmiksuj wszystko razem.

Zdjęcie Kanapki ze smarowidłami robi się szybko, a efekt zachwyci każdego / PICSEL123 / 123RF/PICSEL

Koreczki caprese



Składniki pomidorki koktajlowe

mozzarella - kulki

bazylia świeża

małe wykałaczki

To bardziej elegancka i wygodna wersja popularnej sałatki. Wystarczy wbić na wykałaczkę na zmianę pomidorka, kulkę mozarelli oraz listek bazylii.



Zdjęcie Koreczki caprese są smaczne i orzeźwiające / 123RF/PICSEL

Roladki z tortilli z łososiem



Składniki 4 placki tortilli

150g łososia wędzonego w plastrach

150g kremowego serka

ogórek szklarniowy

opakowanie rukoli

Ogórka pokrój w plasterki. Placki posmaruj serkiem, ułóż na nich pozostałe składniki, ciasno zwiń w rulon i pokrój po skosie na wygodne do jedzenia kawałki. Można spiąć wykałaczką.





Zdjęcie Roladki z tortilli przygotowuje się błyskawicznie / Picsel / 123RF/PICSEL

Grzanki z wędzonym serem i gruszką





Składniki kilka kromek pieczywa

1 gruszka

kilka plasterków wędzonego sera

1–2 łyżki masła

konfitura żurawinowa

Na patelni rozgrzej masło. Podsmaż na nim kromki pieczywa aż będą złociste. Następnie połóż na nich plasterki sera, przykryj i odczekaj aż ser się roztopi. Przełóż na talerz i na każdym toście połóż plaster gruszki i łyżeczkę konfitury z żurawiny.





Zdjęcie Grzanki z serem i gruszką to błyskawiczna przekąska na ciepło / Picsel / 123RF/PICSEL

Corn dogi





Składniki 5 parówek drobiowych

1/2 szklanki mąki kukurydzianej

2/3 szklanki mąki pszennej

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 jajko

1/2 szklanki mleka

1/4 łyżeczki cukru

1/2 łyżeczki soli

olej

patyczki do szaszłyków, ketchup

Wymieszaj mąki, proszek do pieczenia, jajko, mleko, sól, cukier. Przelej ciasto do wysokiej szklanki. Rozgrzej olej w garnku. Parówki pokrój na kawałki (ok. 5 cm). Każdy kawałek nabij na patyczek do szaszłyków. Zanurz parówkę w szklance z ciastem tak, aby ciasto pokryło całą parówkę i zanurz w oleju. Smaż po kolei każdego corn doga na złoty kolor. Następnie odsącz go na papierowym ręczniku. Podawaj na ciepło z keczupem lub innym sosem.





Zdjęcie Corn dogi są ciekawą alternatywą dla hot dogów / 123RF/PICSEL



Przeczytaj też:



Finger food, sałatki i ciepłe dania, czyli sylwestrowe menu



Sylwestrowe przekąski



Jak zrobić sos żurawinowy? Do czego pasuje?



* * *



Po dwuletniej przerwie powracamy na Stadion Śląski, by wspólnie świętować najważniejszą imprezę roku - Sylwester Szczęścia 2021/2022! Pełni optymizmu i radości spotykamy się by tanecznym krokiem przywitać Nowy Rok! Bądźcie z nami w Polsacie, portalu INTERIA, Polsat Go (polsatgo.pl) oraz Polsat News!

To będzie niezapomniana noc! Bądźcie z nami podczas relacji na żywo z najlepszego koncertu ostatniego dnia tego roku i z przytupem oraz w szampańskich humorach przywitajcie kolejny rok! Pozwólcie nam się porwać w tę wyjątkową muzyczną podróż, podczas której usłyszymy największe hity lat i dekad.

Nowy Rok przywitają z nami: Dawid Kwiatkowski, Viki Gabor, Doda, Cleo, Danzel, Ewelina Lisowska, Bajm, Liz Mitchell. The Original Lead Singer of BoneyM, Dr Alban, Michał Wiśniewski, Michał Szpak, Papa D, Enej, Paweł Domagała, Golec uOrkiestra oraz Gromee!

Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie dostępna między innymi w Telewizji Polsat, Polsat Go, w portalu INTERIA oraz Polsat News.