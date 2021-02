Przepis babuni na modrą kapustę

Czerwona kapusta jest nie tylko pyszna, ale i bardzo zdrowa. Wiedziały o tym już nasze babcie, podając ją jako dodatek do niedzielnych obiadów. To warzywo ma w sobie potas wapń oraz fosfor i zawiera więcej witaminy A i C, niż biała kapusta.

Zdjęcie Modra kapusta to doskonały dodatek do obiadu /123RF/PICSEL

Składniki główka czerwonej kapusty

30 g wędzonego boczku

1 cebula

1/2 cytryny

3 liście laurowe

sól, pieprz

cukier

Kapustę obrać z zewnętrznych liści, wyciąć głąb i umyć. Pokroić w cienkie, drobne paski. Boczek wraz z cebulą pokroić w małą kostkę i podsmażyć na patelni.



Posiekaną kapustę zalać 2-3 szklankami wody, dodać liście laurowe.



Gotować pod przykryciem, do chwili, kiedy kapusta będzie miękka. Po tym czasie odcedzić kapustę z nadmiaru wody, dodać do niej usmażony boczek z cebulą, wymieszać na małym ogniu.



Na koniec dodać sok z cytryny, doprawić solą, pieprzem i cukrem do smaku.



