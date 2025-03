To danie nie tylko smakuje wyśmienicie, ale jest również bogate w białko roślinne, błonnik oraz wiele cennych witamin i minerałów. Kasza gryczana dostarcza organizmowi magnezu, żelaza i cynku, wspierając układ nerwowy i odpornościowy. Kasza jęczmienna jest źródłem witamin z grupy B, korzystnie wpływających na metabolizm. Soczewica zawiera duże ilości białka oraz żelaza, co sprawia, że jest doskonałym zamiennikiem mięsa w dietach roślinnych. Kapusta to bogactwo witaminy C i K, a także antyoksydantów wzmacniających odporność.