Nieco kontrowersyjne. Nie wszyscy za nimi przepadają, niektórzy nawet nie chcą spróbować. Ale flaczki, jak również inne podroby, mają swoich zwolenników, którzy doceniają bogactwo smaków i możliwości jakie dają zapalonym kucharzom.

Flaki są przysmakiem w portugalskim Porto, zajadają się nimi także Włosi w Toskanii. Obecne są w kuchni francuskiej, niemieckiej i wielu kuchniach azjatyckich. Dlaczego by więc nie powrócić do naszych ulubionych przepisów, które w swoich kulinarnych brulionach zapisywały nasze mamy i babcie? Oto jeden z nich:

Składniki kg flaków krojonych,

0,5 selera,

1 marchewka,

1 papryka czerwona,

3 lt wywaru wołowego,

2 łyżki suszonego majeranku,

1 łyżeczka słodkiej papryki w proszku,

gałka muszkatołowa do smaku,

listek laurowy,

kilka ziaren pieprzu i ziela angielskiego,

0,5 łyżeczki ostrej papryki w proszku lub kawałek papryczki chili (do smaku),

15 dag masła,

2 łyżki mąki,

sól

Przygotowanie:

Warzywa oczyścić, umyć, zetrzeć na tarce, paprykę pokroić. Flaki sparzyć wrzątkiem i dodać wraz z warzywami do gotującego się wywaru. Oprószyć majerankiem, dodać ziele angielskie i listek laurowy. Gotować do miękkości flaków.

Zupę doprawić papryką, startą gałkę muszkatołową. Gdyby flaki były za gęste można dolać wody w ilości według uznania. Doprawić solą i pieprzem lub, ewentualnie, innymi przyprawami. Przygotować zasmażkę z masła i mąki i dodać ją do zupy, gotować jeszcze 10 min.

Podawać z bułką. Czas przygotowania 2 h. Przepis na 10 osób.

