Przepyszne flaczki z papryką. Uwielbiam wracać do tego smaku sprzed lat

InteriaKobieta Redakcja

Kiedyś jedno z najpopularniejszych dań, serwowane niemal w każdym barze. Dziś nieco zapomniane, ale powoli powracające do łask. W czasach kiedy poszukujemy zadziwiających smaków i konsystencji oraz nietypowych składników w kuchniach świata, stare przepisy z tradycyjnej kuchni polskiej mogą okazać się skarbnicą zaskakujących dań.

Ceramiczna miska wypełniona zupą flaków wołowych z widocznymi kawałkami mięsa, warzyw oraz czerwonej papryki, obok leży kromka chleba na lnianej serwetce i drewniana łyżka
Flaczki z papryką to pożywne i rozgrzewające danie, które świetnie sprawdzi się w zimowe dni123RF/PICSEL

Nieco kontrowersyjne. Nie wszyscy za nimi przepadają, niektórzy nawet nie chcą spróbować. Ale flaczki, jak również inne podroby, mają swoich zwolenników, którzy doceniają bogactwo smaków i możliwości jakie dają zapalonym kucharzom.

Flaki są przysmakiem w portugalskim Porto, zajadają się nimi także Włosi w Toskanii. Obecne są w kuchni francuskiej, niemieckiej i wielu kuchniach azjatyckich. Dlaczego by więc nie powrócić do naszych ulubionych przepisów, które w swoich kulinarnych brulionach zapisywały nasze mamy i babcie? Oto jeden z nich:

Składniki

  • kg flaków krojonych,
  • 0,5 selera,
  • 1 marchewka,
  • 1 papryka czerwona,
  • 3 lt wywaru wołowego,
  • 2 łyżki suszonego majeranku,
  • 1 łyżeczka słodkiej papryki w proszku,
  • gałka muszkatołowa do smaku,
  • listek laurowy,
  • kilka ziaren pieprzu i ziela angielskiego,
  • 0,5 łyżeczki ostrej papryki w proszku lub kawałek papryczki chili (do smaku),
  • 15 dag masła,
  • 2 łyżki mąki,
  • sól

Przygotowanie:

Warzywa oczyścić, umyć, zetrzeć na tarce, paprykę pokroić. Flaki sparzyć wrzątkiem i dodać wraz z warzywami do gotującego się wywaru. Oprószyć majerankiem, dodać ziele angielskie i listek laurowy. Gotować do miękkości flaków.

Zupę doprawić papryką, startą gałkę muszkatołową. Gdyby flaki były za gęste można dolać wody w ilości według uznania. Doprawić solą i pieprzem lub, ewentualnie, innymi przyprawami. Przygotować zasmażkę z masła i mąki i dodać ją do zupy, gotować jeszcze 10 min.

Podawać z bułką. Czas przygotowania 2 h. Przepis na 10 osób.

Jeśli szukasz inspiracji na świąteczne gotowanie, sięgnij po nasze sprawdzone przepisy i przekonaj się, jak prosto można stworzyć coś, co zachwyci całą rodzinę. Wystarczy kilka kroków, by na stole pojawiło się danie pełne aromatu i domowego ciepła. Spróbuj już dziś i poczuj klimat świąt w swojej kuchni. Więcej na kobieta.interia.pl

Zapraszamy na www.kobieta.interia.pl/kuchnia>>>
Zapraszamy na www.kobieta.interia.pl/kuchnia>>>CanvaINTERIA.PL

Najnowsze