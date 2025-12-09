Przepyszne flaczki z papryką. Uwielbiam wracać do tego smaku sprzed lat
Kiedyś jedno z najpopularniejszych dań, serwowane niemal w każdym barze. Dziś nieco zapomniane, ale powoli powracające do łask. W czasach kiedy poszukujemy zadziwiających smaków i konsystencji oraz nietypowych składników w kuchniach świata, stare przepisy z tradycyjnej kuchni polskiej mogą okazać się skarbnicą zaskakujących dań.
Nieco kontrowersyjne. Nie wszyscy za nimi przepadają, niektórzy nawet nie chcą spróbować. Ale flaczki, jak również inne podroby, mają swoich zwolenników, którzy doceniają bogactwo smaków i możliwości jakie dają zapalonym kucharzom.
Flaki są przysmakiem w portugalskim Porto, zajadają się nimi także Włosi w Toskanii. Obecne są w kuchni francuskiej, niemieckiej i wielu kuchniach azjatyckich. Dlaczego by więc nie powrócić do naszych ulubionych przepisów, które w swoich kulinarnych brulionach zapisywały nasze mamy i babcie? Oto jeden z nich:
Składniki
- kg flaków krojonych,
- 0,5 selera,
- 1 marchewka,
- 1 papryka czerwona,
- 3 lt wywaru wołowego,
- 2 łyżki suszonego majeranku,
- 1 łyżeczka słodkiej papryki w proszku,
- gałka muszkatołowa do smaku,
- listek laurowy,
- kilka ziaren pieprzu i ziela angielskiego,
- 0,5 łyżeczki ostrej papryki w proszku lub kawałek papryczki chili (do smaku),
- 15 dag masła,
- 2 łyżki mąki,
- sól
Przygotowanie:
Warzywa oczyścić, umyć, zetrzeć na tarce, paprykę pokroić. Flaki sparzyć wrzątkiem i dodać wraz z warzywami do gotującego się wywaru. Oprószyć majerankiem, dodać ziele angielskie i listek laurowy. Gotować do miękkości flaków.
Zupę doprawić papryką, startą gałkę muszkatołową. Gdyby flaki były za gęste można dolać wody w ilości według uznania. Doprawić solą i pieprzem lub, ewentualnie, innymi przyprawami. Przygotować zasmażkę z masła i mąki i dodać ją do zupy, gotować jeszcze 10 min.
Podawać z bułką. Czas przygotowania 2 h. Przepis na 10 osób.
