Gdzie w Polsce można wypożyczyć choinkę na święta?

Wypożyczanie choinek na święta praktykowane jest w Europie i na świecie już od wielu lat. Z opcji tej mogą korzystać m.in. mieszkańcy krajów anglosaskich (USA, Wielkiej Brytanii), Niemiec czy Ukrainy. W Polsce jak do tej pory było to możliwe jedynie na niewielu portalach internetowych czy platformach sprzedażowych, które oferują wysyłkę zapakowanych choinek, a następnie oczekują na ich zwrot w tej samej formie. Od kilku lat istnieje także możliwość wypożyczania żywych choinek doniczkowych w autoryzowanych salonach Volvo - akcja rozpoczyna się zazwyczaj kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Potem choinkę należy zwrócić, aby mogła zostać ponownie posadzona. W roku 2025 inicjatywę postanowił z kolei przejąć jeden z popularnych w Polsce sklepów budowalnych. Od 12 grudnia będzie można cieszyć się wymarzoną, pachnącą lasem choinką tanim kosztem, bez generowania niepotrzebnych odpadów.

Rusza wypożyczalnia choinek w Polsce. Po jakim czasie trzeba oddać drzewko?

W Polsce choinki będzie można wypożyczać stacjonarnie już od czwartku 12 grudnia, we wszystkich sklepach sieci Castorama. Sklep budowalny wychodzi oczekiwaniom klientów naprzeciw i jako pierwszy uruchamia takie rozwiązanie na szeroką skalę. Jak zapewniają jego przedstawiciele, proces ma być prosty, wygodny i korzystny dla obu stron. Specjalnie oznaczone, ukorzenione drzewko w doniczce będzie można zabrać do domu na dwa lub trzy tygodnie. Po tym czasie (najpóźniej 10 stycznia), choinka powinna być zwrócona do sklepu, by plantatorzy mogli posadzić drzewko z powrotem w gruncie.

Wypożyczenie choinki wiąże się z mniejszych kosztem, aniżeli jej zakup KUCHUGURINA IRINA 123RF/PICSEL

Jakie są korzyści z wypożyczania żywych choinek?

Rezygnowanie z zakupu świątecznej choinki na rzecz jej wypożyczenia niesie wiele realnych korzyści dla środowiska - nie inwestujemy bowiem w jednorazową dekorację, a płacimy za drzewko, które ma szansę stać się ponownie częścią lasu. Tym samym osoby korzystające z takiej opcji przyczyniają się do generowania mniejszej ilości odpadów. Wynajem choinki jest nie tylko ekologicznym, ale też ekonomicznym rozwiązaniem - klienci płacą jedynie za okres, w którym drzewko faktycznie stoi w ich domu.

Ile kosztuje wypożyczenie choinki na święta?

Oferta wynajmu choinki, którą oferuje klientom Castorama zawiera cztery gatunki drzewek: jodłę kaukaską, jodłę Fraseri, świerka serbskiego oraz świerka srebrnego Blue. Koszt wynajmu waha się od 45 do 75 zł za okres dwóch tygodni lub od 69 do 110 zł za wariant trzytygodniowy (kaucja nie jest wymagana). Na cenę ma wpływ także gatunek i wysokość drzewka. Porównując aktualne ceny żywych choinek, jest to zdecydowanie korzystniejsza opcja. Usługa wypożyczania bożonarodzeniowych drzewek dostępna jest we wszystkich sklepach Castorama, na terenie całej Polski. Można znaleźć je na dziale "ogród", a zasady działania są takie same w każdej lokalizacji.

Jak dbać o żywą choinkę w domu?

Wynajem choinki może okazać się doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy nie wyobrażają sobie świąt bez żywego drzewka, a jednocześnie problematyczna jest dla nich rokrocznie jego utylizacja. Należy jednak pamiętać, że żywa choinka stojąca w ogrzewanym pomieszczeniu wymaga specjalnego traktowania i odpowiedniej pielęgnacji. Pamiętaj o tym, aby:

codziennie podlewać drzewko niewielką ilością wody (około 300-400 ml)

postawić drzewko z dala od źródeł ciepła jak kaloryfer czy kominek

nie wieszać na drzewku zbyt ciężkich ozdób.

Przed zwrotem choinki do sklepu warto przenieść ją na dwa, trzy dni do chłodniejszego pomieszczenia (5-10 C°), aby uniknąć szoku termicznego.

