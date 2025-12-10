Spis treści: Jak dziś przyrządza się barszcz na Wigilię? Babcia dodawała ten sekretny składnik do barszczu. Zawsze wychodził doskonale Dodaj do barszczu sok z czarnej porzeczki. Oto co się stanie

Jak dziś przyrządza się barszcz na Wigilię?

Mimo iż przepisy na barszcz czerwony są do siebie bardzo podobne, każdy robi tę zupę po swojemu. Niektórzy preferują bardziej klarowny, inni intensywny i skoncentrowany. Często przyrządza się go z dodatkiem wcześniej przygotowanego zakwasu, dzięki czemu wywar zyskuje specyficzny, kwaskowy posmak. Bez względu na to, jak przygotowujesz to danie, jedno jest pewne - na Wigilię barszcz musi być doskonały w każdym calu. Jeśli nie wiesz jakich składników oraz przypraw użyć, aby zapewnić zupie głębie smaku i sprawić, że każdemu będzie smakować, wykorzystaj patent stosowany przez nasze babcie i prababcie. Dziś już niewielu o tym pamięta.

Wigilijny barszcz podaje się najczęściej z domowymi uszkami Oleg Bannikov 123RF/PICSEL

Babcia dodawała ten sekretny składnik do barszczu. Zawsze wychodził doskonale

Każda doświadczona gospodyni wie, że aby barszcz czerwony nie stracił swojego intensywnego koloru i zyskał bardziej wyrazisty smak, konieczne jest dodanie czegoś kwaśnego. Jest to najczęściej ocet jabłkowy, chociaż wiele kucharek dodaje też świeżo wyciskany sok z cytryny. Jest jednak jeszcze jeden dodatek stosowany przed laty przez gospodynie, o którym dziś mało kto już pamięta. Chodzi mianowicie o sok z czarnej porzeczki. Składnik ten uratuje każdy barszcz i sprawi, że zupa będzie wyśmienita

Dodaj do barszczu sok z czarnej porzeczki. Oto co się stanie

Sok z czarnej porzeczki współgra z barszczem idealnie - wzmacnia jego kolor, podbija słodycz buraków i nadaje zupie wyjątkowy aromat. Należy jednak pamiętać, aby wlać go garnka dopiero pod koniec gotowania. Przedstawiamy przepis na wigilijną zupę, która wprawi w zachwyt dosłownie każdego.

Składniki 1,5 kg buraków

3 marchewki

1 korzeń pietruszki

Połowa małego korzenia selera

4 ząbki czosnku

1 małe jabłko

1 szklanka soku z czarnej porzeczki

2 łyżki octu jabłkowego

4 liście laurowe

6 ziarenek ziela angielskiego

sól, pieprz, suszony majeranek

Sposób przygotowania:

Wszystkie warzywa obierz, buraki pokrój na ćwiartki, a pozostałe na połówki. Pokrojone warzywa wrzuć do dużego naczynia i dodaj do nich obrane ząbki czosnku, liście laurowe oraz ziele angielskie. Całość zalej wodą tak, aby przykryć wszystkie składniki. Zupę gotuj przez 45 minut na małej mocy palnika. W połowie gotowania barszczu dodaj do niego obrane jabłko przekrojone na pół, bez gniazd nasiennych. Po 40 minutach gotowania zupy dodaj do niej ocet i sok porzeczkowy. Gotuj jeszcze 5 min i wyjmij z wywaru wszystkie warzywa. Na koniec dopraw barszcz solą, pieprzem i majerankiem. Barszcz wigilijny podawaj z uszkami lub krokietami.

Zainspiruj się i przygotuj coś pysznego na świąteczny stół Canva Pro INTERIA.PL

