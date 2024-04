Przyjemnie chrupiące ogórki małosolne to ciekawa odmiana dla słoików pełnych doskonale ukiszonych warzyw. Jeśli dopiero jesteśmy na etapie wybierania idealnych okazów do kulinarnych popisów, zwróćmy uwagę na małe i jędrne. Doskonale sprawdzą się ogórki, które na jednym końcu mają jeszcze pozostałości kwiatu , czyli suche i żółtawe płatki.

Choć nazwa może wskazywać na niską zawartość soli, jest to składnik niezbędny do prawidłowego procesu kiszenia. Czy ogórki małosolne robi się tak samo, jak kiszone? Pod względem przygotowania ten rodzaj przekąski niewiele różni się od soczystego kiszonego. Do przygotowania zalewy używa się podobnych przypraw i składników. Podstawową różnicę zauważymy w długości okresu fermentacji oraz końcowym smaku. Ogórki małosolne będą gotowe do spożycia już po dwóch dniach, a najlepiej rozprawić się z nimi w ciągu tygodnia.