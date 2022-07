Jak i kiedy kisić ogórki? Dlaczego ogórki kiszone miękną? Dobry przepis na ogórki kiszone czy ogórki konserwowe co roku jest poszukiwany przez osoby, które chcą spróbować swoich sił w wykonaniu domowych przetworów z ogórków. Kiszenie ogórków nie jest trudne - wystarczy pamiętać o kilku złotych zasadach.

Sprawdź: Tego unikaj podczas kiszenia ogórków

Ogórki kiszone - o czym pamiętać, żeby się udały?

Mogą w tym pomóc sprawdzone przepisy na ogórki s. Anastazji, dzięki którym przygotujesz nie tylko najsmaczniejsze ogórki kiszone, ale i konserwowe w kilku wersjach, sałatkę z ogórków, pikle czy przecier ogórkowy.



Reklama

Zdjęcie Jak kisić ogórki? Spróbuj według jednego z trzech podanych sposobów / 123RF/PICSEL

Wersja I

Składniki ogórki

czosnek

koper

chrzan Składniki - zalewa 1 l przegotowanej wody (zimnej)

1 łyżka soli

Ogórki kiszone - jak zrobić?

Ogórki i koper - umyć. Czosnek, chrzan obrać i rozdrobnić. Ogórki układać w słoikach pionowo, jaśniejszym końcem do góry. Do każdego słoika dodać 2 ząbki czosnku, 3 kawałki chrzanu, niedużą gałązkę kopru. Można również dołożyć 1-2 liście wiśni, czarnej porzeczki lub liść dębu. Zalać słoje z ogórkami z i m n ą zalewą, dobrze zakręcić i odstawić do ukiszenia.

Wersja II

Składniki ogórki

czosnek

koper

chrzan Składniki - zalewa 1 l przegotowanej wody

1 łyżka soli

Ogórki kiszone - przepis

Ogórki i koper - umyć. Czosnek, chrzan obrać i rozdrobnić. Ogórki układać w słoikach pionowo, jaśniejszym końcem do góry. Do każdego słoika dodać 2 ząbki czosnku, 3 kawałki chrzanu, niedużą gałązkę kopru. Można również dołożyć 1-2 liście wiśni, czarnej porzeczki lub liść dębu. Zalać słoje z ogórkami g o r ą c ą zalewą, dobrze zakręcić i odstawić do ukiszenia. Po 5-6 dniach słoiki pasteryzować przez ok. 2 min

Wersja III

Składniki ogórki

czosnek

koper

chrzan Składniki - zalewa 1 l przegotowanej wody

1 łyżka soli

Ogórki kiszone - sposób przygotowania

Ogórki i koper - umyć. Czosnek, chrzan obrać i rozdrobnić. Dno kamiennego garnka (lub szklanego naczynia) wyłożyć koprem, chrzanem i czosnkiem, następnie układać ogórki naprzemiennie z chrzanem, czosnkiem, koprem. Wierzch wypełnionego garnka również wyłożyć koprem, czosnkiem i chrzanem. Całość zalać w r z ą c ą zalewą. Przykryć czystą ściereczką, spodeczkiem i obciążyć. Gdy ogórki ukisną - należy przełożyć je do słoików i zalać wodą z kiszenia. Dobrze zakręcone słoje pasteryzować przez ok. 2 min

Ogórki konserwowe łagodne - o czym pamiętać podczas ich przygotowywania?

Zdjęcie Ogórki konserwowe również nie są trudne do wykonania! Kluczem jest aromatyczna zalewa na ogórki / 123RF/PICSEL

Składniki ogórki - małe

marchewka

koper

czosnek

cebula

ziarna gorczycy

ziarna ziela angielskiego

liście laurowe Składniki - zalewa ½ szklanki octu 10%

4 szklanki wody

5-6 łyżek cukru kryształu

2 płaskie łyżki soli

Ogórki konserwowe łagodne - jak zrobić

Ogórki oczyścić, ułożyć w słoikach. Do każdego słoika dodać łodygę kopru, 1 listek laurowy, 2-3 ziarna ziela angielskiego, 2 ząbki czosnku, kilka ziaren gorczycy, ćwiartkę cebuli i kilka plasterków marchewki. Przygotować zalewę z podanych składników, zagotować i przestudzić. Zimną zalewą zalać ogórki w słoikach. Zakręcić szczelnie i gotować słoiki do momentu zmiany barwy ogórków.

Dodatek do ziemniaków, kanapek, sałatek i śledzi.

Ogórki konserwowe ostre

Zdjęcie Ogórki konserwowe na ostro to gratka dla miłośników pikantnych dodatków! Są niezastąpionym dodatkiem do obiadu lub na kanapkę / Picsel / 123RF/PICSEL

Składniki ogórki - małe

strąki świeżej papryki ostrej

czosnek

ziarna ziela angielskiego

liście laurowe Składniki - zalewa 1½ szklanki octu 10%

2 szklanki wody

20 dag cukru

2 płaskie łyżki soli

Ogórki konserwowe ostre - jak zrobić?

Ogórki oczyścić, ułożyć w słoikach. Paprykę umyć. Do każdego słoika dodać 1 listek laurowy, 3-4 ziarna ziela angielskiego, 2 ząbki czosnku i 1 strąk papryki ostrej. Przygotować zalewę z podanych składników, zagotować i gorącą zalać ogórki w słoikach. Zakręcić szczelnie i pasteryzować przez ok. 10-15 min.

Ogórki konserwowe z curry

Zdjęcie Curry to świetny dodatek do ogórków! Jest bardzo zdrowe - zwiększa wydzielanie żółci, tym samym ułatwia spalanie tłuszczów / Picsel / 123RF/PICSEL

Składniki ogórki - dowolna liczba

łodygi zielonego selera

ziarna gorczycy

cebula Składniki - zalewa 3 szklanki wody

½ szklanki octu 10%

25 dag cukru kryształu

½ łyżki soli

2 łyżeczki przyprawy curry

Ogórki konserwowe z curry - jak zrobić?

Ogórki oczyścić, obrać, przekroić wzdłuż (większe na 4 części). Na dno każdego słoika włożyć kawałek łodygi selera, kilka ziaren gorczycy oraz plasterek obranej cebuli, napełnić słoiki ogórkami. Przygotować zalewę z podanych składników, zagotować i gorącą zalać ogórki w słoikach. Zakręcić szczelnie i pasteryzować przez ok. 3 min.

Sałatka z ogórków - będziecie się nią zajadać zimą

Zdjęcie Sałatka z ogórków jest świetnym dodatkiem do potraw i dań mięsnych / Picsel / 123RF/PICSEL

Składniki 1 ¼ kg ogórków

25 dag cebuli

¼ szklanki oleju

1 łyżka cukru

1-2 łyżeczki pieprzu ziołowego

Sól

Sałatka z ogórków - jak zrobić?

Ogórki umyć, poszatkować ze skórką, posolić i zostawić na 1 godz., po czym odcisnąć sok. Cebule obrać i pokroić w paski. Połączyć odciśnięte ogórki z cebulą i pozostałymi składnikami. Wymieszać i lekko zagotować. Gorące przełożyć do słoików i gotować przez ok. 15 min.

Dodatek do mięs, wędlin i dania głównego.

Przecier ogórkowy - doskonały na zupę ogórkową

Zdjęcie Przecier z ogórków jest niezastąpioną bazą do przygotowania pysznej zupy ogórkowej / 123RF/PICSEL

Wersja I

Składniki ogórki (wybieramy o drobnych nasionkach)

chrzan

koper

czosnek Składniki - zalewa 1 l wody

1 łyżka soli

Przecier ogórkowy - jak zrobić? Ogórki umyć (nie obierać), zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Chrzan i czosnek obrać, koper umyć. Na spód każdego słoika włożyć kawałek chrzanu, 2 ząbki czosnku, koper, następnie słoik wypełnić startymi (lekko odciśniętymi) ogórkami. Całość zalać gotującą się zalewą przygotowaną z podanych składników. Słoiki zakręcić i odstawić. Pasteryzować po 3-4 dniach.

Wersja II

Składniki Ogórki kiszone (dowolna liczba)

Przecier z ogórków - sposób przygotowania

Ogórki zemleć w maszynce do mięsa. Przełożyć do słoików i dobrze zakręcić. Pasteryzować przez ok. 15 min. Przecier ogórkowy najczęściej wykorzystany jest do sporządzenia zupy ogórkowej oraz jako dodatek do sosów.

Pikle z ogórków - przysmak dla wybrednych

Zdjęcie Pikle z ogórków mają charakterystyczny, ostro-słodki smak / 123RF/PICSEL

Składniki ogórki - duże, dowolna ilość

1 średnia cebula (na 1 kg ogórków)

sól Składniki - zalewa 2 l wody

½ szklanki octu 10%

½ kg cukru

kilka listków laurowych

kilka ziaren ziela angielskiego

Pikle z ogórków - jak zrobić?

Ogórki obrać, przekroić, wydrążyć pestki, pokroić wzdłuż (lub w półplastry), posolić, wymieszać i odstawić na 2 godz. Cebulę pokroić w ćwiartki i dodać do zagotowanej zalewy przygotowanej z obok wymienionych składników. Odcisnąć ogórki i dodać do zalewy. Gotować do momentu, kiedy ogórki nabiorą szklistego wyglądu.

Następnie gorące przełożyć do słoików. Dokładnie zamknąć i odwrócić słoiki do góry dniem.

Niezastąpiony dodatek do potraw mięsnych.

* * *



Zdjęcie Siostra Anastazja Pustelnik jest znaną autorką setek przepisów na dania i przetwory / Grzegorz Bukala/REPORTER / East News

Więcej przepisów znajdziesz w książce "153 przetwory i dania mięsne Siostry Anastazji" s. Anastazji Pustelnik FDC (Wydawnictwo WAM).



Lubisz włoskie smaki? Sięgnij po przepis na pomidorki w oliwie



Interesują cię owocowe przetwory? Zrób domowy sok malinowy



* * *



Zobacz wideo: