Dopiero na samym końcu przechodzimy do obierania. Najlepiej zrobić to za pomocą niewielkiego noża, którym chwycimy włókna w dolnej części łodygi i pociągniemy je w górę. Tak przygotowany rabarbar idealnie nadaje się do ciasta drożdżowego. Zanim jednak wyląduje w masie lub ozdobi jej wierzch, warto pokroić go w kawałki o grubości ok. 1,5-2 cm. Okazuje się, że nie bez znaczenia dla ciasta jest także kolor rabarbaru. Im bardziej czerwony, tym słodszy. Intensywnie zielony pozostawi mocno kwaśny posmak na języku.