Do miski wrzucamy kolejno: przesianą mąkę pszenną, pokrojony na mniejsze kawałki twaróg, jajka, cukier biały i waniliowy, a także szczyptę soli i sodę oczyszczoną. Wszystkie składniki dokładnie wyrabiamy do uzyskania jednolitej i elastycznej konsystencji. W kolejnym kroku wałkujemy ciasto na grubość 1 cm i wycinamy koła za pomocą szklanki. Jak przygotować charakterystyczne dziurki w oponkach? W tym celu warto sięgnąć po niewielki kieliszek lub plastikową zakrętkę od butelki. Głęboki garnek napełniamy olejem rzepakowym i porządnie go rozgrzewamy. Gdy tłuszcz zacznie skwierczeć, wrzucamy do niego po kolei oponki i smażymy z obu stron. Idealnie upieczone oponki powinny zachwycać rumianym kolorem. Gotowe przekładamy na kawałek ręcznika papierowego, by odciekły z tłuszczu. Po lekkim przestygnięciu obficie posypujemy oponki cukrem pudrem. Smacznego!