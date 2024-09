Puszysty obłoczek z sezonowego warzywa. Ciasto, którym bez opamiętania zajadam się jesienią

Myśląc o deserze, który doskonale wpasuje się w klimat nieco chłodniejszych i krótszych jesiennych dni, nie trzeba szukać daleko. Główny składnik coraz śmielej spogląda na nas z okolicznych targów, warzywniaków, a nawet niewielkich sklepów osiedlowych. Rozpoczęty we wrześniu sezon na dynie to doskonała okazja do przygotowania obłędnego ciasta dyniowego. Ten niedrogi i łatwy wypiek przekona do siebie nawet największego sceptyka.