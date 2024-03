Pasta pistacjowa, nazywana też masłem pistacjowym to pyszne i zdrowe "smarowidło", które powstaje poprzez ścieranie oraz mielenie orzechów bez łupiny. Do przygotowania pasty warto wybrać świeże, niesolone i surowe pistacje, które przed zmieleniem można jeszcze uprażyć w piekarniku w 180 stopniach. Proces ten ma na celu wydobycie głębszego smaku oraz aromatu z orzechów.

Pistacje należy ułożyć tak, by się ze sobą nie stykały i prażyć około 5-7 minut. Po tym czasie możemy już wyjąć blachę, pozostawić orzechy do ostygnięcia, a następnie przejść do mielenia.

Jak zrobić domową pastę pistacjową?

Początkowo pistacje będą mielić się na mąkę, ale po kilku minutach zacznie wytrącać się z nich tłuszcz, który połączy się ze sproszkowanymi orzechami. Tak powstanie gładka pasta pistacjowa, która powinna mieć dosyć płynną konsystencję.

Jeśli chcemy, by nasz pasta była bardzo słodka, możemy dodać do niej kostkę białej czekolady, którą wcześniej rozpuścimy w kąpieli wodnej. Jeśli wolimy bardziej wytrawną wersję, to możemy dodać do niej trochę smakowej oliwy z oliwek.

Pistacje: Składniki odżywcze

Pasta pistacjowa jest nie tylko pyszna, ale przez wzgląd na składniki odżywcze obecne w orzechach, również zdrowa. Pistacje to orzechy drzewa pistacjowego, prawdopodobnie wywodzące się z Bliskiego Wschodu, należące do pestkowców. Stanowią one bardzo dobre źródło białka roślinnego, ale warto pamiętać, że są też kaloryczne - ich wartość energetyczna wynosi ok. 560 kcal na 100 g produktu. Mimo to, pistacje charakteryzują się niskim indeksem glikemicznym (IG = 15).

Pistacje są świetnym źródłem witamin i składników mineralnych, zwłaszcza witaminy B1, B6, C, E, K, fosforu, potasu, manganu, miedzi, żelaza, cynku i magnezu. Zawierają one także luteinę, karotenoidy, flawonoidy, kwasy fenolowe, fitosterole oraz antocyjany. Obecność tych składników sprawia, że pistacje mają bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Badania wykazały, że mogą one obniżać ryzyko wystąpienia chorób o charakterze sercowo-naczyniowym, w tym nadciśnienia tętniczego krwi, choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu.

Obecność polifenoli w pistacjach sprawia, że wykazują one silne działanie antyoksydacyjne oraz przeciwzapalne, zmniejszają uczucie głodu, a przez wzgląd na niski indeks glikemiczny, z powodzeniem mogą sięgać po nie zarówno diabetycy jak i osoby będące na diecie. Ci ostatni muszą jednak uważać na ilość spożywanych orzechów - dietetycy zalecają, by było to około 15-30 g dziennie.

