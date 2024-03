Kaszę jaglaną z czekoladą doprawiamy porcją kakao oraz przyprawą korzenną do piernika i mieszamy całość aż do rozpuszczenia się kawałków czekolady.

Po uzyskaniu konsystencji bez grudek dodajemy jeszcze proszek do pieczenia, ponownie mieszamy i przelewamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia.

Foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 st. C i pieczemy przez ok. 35-40 minut. Gotowe brownie z kaszy jaglanej posypujemy cukrem pudrem i podajemy na ciepło. Smacznego!