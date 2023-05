Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Cebulowa pod ciastem francuskim Polsat

Zupa cebulowa zapiekana pod ciastem francuskim - przepis Ewy Wachowicz

SKŁADNIKI

1 kg cebuli, najlepiej różnych rodzajów: biała, czerwona, cukrowa, szalotka,

2 łyżki oliwy,

1 łyżka masła,

1 szklanka białego wytrawnego wina,

1 l - rosołu wołowego,

świeży tymianek,

sól,

pieprz,

100 g sera żółtego, np. gruyere,

arkusz ciasta francuskiego.

Przygotowanie:

Cebulę obrać i pokroić w półplasterki. W garnku rozgrzać oliwę i masło. Wrzucić cebulę, przykryć i na małym ogniu dusić przez kilkadziesiąt minut. Od czasu do czasu zajrzeć i przemieszać. Następnie wlać wino. Podgrzewać aż odparuje. Dolać rosół. Przyprawić tymiankiem. Posolić i doprawić świeżo zmielonym pieprzem. Przełożyć do żaroodpornych kokilek. Na wierzch zetrzeć trochę sera.

Przykryć kwadratami wyciętymi z arkusza ciasta francuskiego. Wstawić do piekarnika rozgrzanego do 200 st. C i zapiekać przez 20 minut.

