Rosół po śląsku. Jeden składnik zmienia smak

Jak Polska długa i szeroka rosół na niedzielny (i nie tylko) obiad, to jedno z najpopularniejszych dań. Każdy kucharz i kucharka ma swoje sposoby, by nadać bulionowi niepowtarzalny smak. Jednak każdy, kto choć raz próbował rosołu na Śląsku, z pewnością poczuł, że ma on nieco inny aromat. Wszystko dlatego, że śląskie gospodynie dodają do niego składni, który w innych częściach Polski nie jest popularnym dodatkiem do rosołu.

Zdjęcie Rosół jest niekwestionowanym królem polskich zup / 123RF/PICSEL