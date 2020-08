Przysmak zza naszej zachodniej granicy. Niemcy wręcz rozsmakowali się w tej sałatce! Nic dziwnego, mimo że powstaje z kilku prostych składników, jest pyszna. Może być dodatkiem do obiadu lub osobnym posiłkiem.

Zdjęcie Prawdziwa chluba kuchni niemieckiej /123RF/PICSEL

Składniki 10 niedużych ziemniaków

2 czerwone cebule

1 garść szczypiorku

1/2 łyżeczki soku z cytryny

5 ogórków koszonych

3 łyżki majonezu

1 łyżka jogurtu naturalnego

1 łyżeczka musztardy

sól, pieprz

1. Ziemniaki oczyszczamy i gotujemy w mundurkach w osolonej wodzie.



2. Ugotowane odcedzamy i zostawiamy do przestygnięcia. Następnie obieramy i kroimy w kostkę. Wrzucamy do miseczki.



3. Ogórki i cebule kroimy drobno. Dodajemy do ziemniaków.



4. Przygotowujemy sos: łączymy łyżkę jogurtu z majonezem, musztardą i sokiem z cytryny, mieszamy.



5. Łączymy sos z zawartością miseczki, doprawiamy solą i pieprzem, mieszamy, by składniki się połączyły. Sałatkę podajemy schłodzoną.