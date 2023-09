Co potrzeba do suszenia pomidorów?

Do suszenia pomidorów najlepiej jest wybrać owoce bardzo mięsiste, których miąższ nie będzie zbyt bogaty w wodę. Wówczas proces suszenia przebiegnie szybciej, a pomidory będą doskonale smakować.

Ponadto musimy wyposażyć się w piekarnik z funkcją termo-obiegu, zioła prowansalskie, czosnek, dobrej jakości oliwę, ocet balsamiczny i olej bezzapachowy.

Zdjęcie Do suszenia najlepiej nadają się pomidory mięsiste / 123RF/PICSEL

Jak wysuszyć pomidory w piekarniku?

Przede wszystkim dokładnie myjemy pomidory, osuszamy je ręcznikiem papierowym i kroimy je wzdłuż na połówki. Tak przygotowane owoce przekładamy na blachę do pieczenia, posypujemy ziołami, z kolei czosnek siekamy w cienkie plasterki i nakładamy na kawałki pomidorów. Pomidory z czosnkiem i ziołami skrapiamy oliwą.

Piekarnik rozgrzewamy do 100 stopniu Celsjusza i włączamy funkcję termoobiegu. Blachę do pieczenia z pomidorami wkładamy do piekarnika i nie zamykamy całkowicie drzwiczek od urządzenia. Taki zabieg sprawi, że szybciej odparuje wilgoć. Pamiętajmy jednak, by w pobliże piekarnika nie dopuszczać dzieci i zwierząt, a samemu zachować ostrożność.

Zdjęcie Pomidor to najzdrowszy owoc na świecie / 123RF/PICSEL

Pomidory suszymy do momentu, aż zrobią się z nich cienkie, suche plastry.

Gdy pomidory odpowiednio się wysuszą, wyłączamy piekarnik i czekamy, aż owoce ostygną. Następnie pomidory wkładamy do czystego słoika, zalewamy jedną łyżeczką octu balsamicznego oraz olejem. Gotowe!