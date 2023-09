Dlaczego warto jeść pomidory?

Pomidory zalicza się do jednych z najzdrowszych warzyw, jakie oferuje nam natura. Doskonałe właściwości prozdrowotne w pomidorach zawdzięczamy czerwonemu barwnikowi, czyli likopenowi, który to z kolei jest najsilniejszym antyutleniaczem z grupy karetonoidów. Likopen opóźnia procesy starzenia, poprzez neutralizowanie wolnych rodników.

Pomidory zapobiegają rozwojowi miażdżycy dzięki kwasowi, który w komórkach wątroby nasila procesy utleniania kwasów tłuszczowych i hamuje gromadzenie się w nich trójglicerydów. Gdyby tego było mało, warzywa te działają antynowotworowo, obniżają ciśnienie, poprawiają odporność organizmu, wspomagają trawienie, poprawiają pracę układu nerwowego i poprawiają kondycję skóry.

Sok pomidorowy na zimę - przepis

Składniki:

siedem kg pomidorów,

półtora selera naciowego,

trzy łyżeczki soli,

pieprz,

słodka i ostra mielona papryka,

czosnek granulowany.

Pomidory dokładnie myjemy i kroimy na małe kawałki. Robiąc sok pomidorowy, warto sięgać po mocno dojrzałe pomidory, na przykład malinowe, gdyż są one nieco słodsze niż inne odmiany. Pomidory i seler możemy przecisnąć przez wyciskarkę do warzyw lub użyć blendera, a następnie całość przetrzeć gęste przez sito, by uzyskać sok i pozostawić miąższ.

Tak przygotowane pomidory i seler przekładamy do garnka i stawiamy na palniku o średniej mocy do momentu, aż zawartość zacznie się gotować. Kolejnym krokiem jest doprawienie pomidorów solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym i papryką w proszku - należy to robić opcjonalnie w zależności o tego, jak mocno przyprawiony sok lubimy.

Gdy po doprawieniu i zagotowaniu na wierzchu pomidorów pojawi się piana, należy całość zamieszać. Wyłączamy palnik pod garnkiem i czekamy, aż zawartość nieco się ostudzi. Następnie sok przelewamy do czystych butelek, które dokładnie zakręcamy.

Butelki z sokiem pomidorowym wsadzamy do naczynia wyłożonego ściereczką i zalewamy do ¾ wysokości butelek ciepłą wodą. Naczynie z butelkami z sokiem i wodą przykrywamy i pasteryzujemy na małym ogniu. Pasteryzajca przebiega od momentu zagotowania się wody w garnku przez ok 10-15 minut. Po tym czasie wyjmujemy butelki z sokiem i czekamy aż ostygną. Tak przygotowanym sokiem możemy cieszyć się podczas mroźnej zimy.