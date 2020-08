Schab przygotowany według naszego przepisu dosłownie będzie rozpływał się w ustach. Miękkie, soczyste i aromatyczne mięso szybko podbije serca domowników i na stałe zagości w waszym menu.

Zdjęcie Schab gotowany w mleku z dodatkiem moreli /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 130 min Składniki dla: 8 porcji Składniki 1,2 kg schabu bez kości

pieprz

4 ząbki czosnku

mleko

sól

2 liście laurowe

ziele angielskie

5 dag suszonych pomidorów z oleju

10 dag suszonych moreli

majeranek

Sposób przygotowania:

1. Mięso opłucz, natrzyj solą, pieprzem, dwoma roztartymi ząbkami czosnku oraz majerankiem. Odłóż do lodówki na dobę. Wyjmij, włóż do garnka. Zalej mlekiem (mięso musi być zakryte). Gotuj z liśćmi laurowymi i pięcioma ziarnami ziela około dwie godziny.



2. Morele namocz. Przełóż do rondelka. Dodaj suszone pomidory z 2 łyżkami zalewy. Duś, aż pomidory zaczną się rozpadać. Dopraw solą i pieprzem. Polej gotowy schab.