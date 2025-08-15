Hit lata: Serniczki z patelni idealne na plażę i w góry. Znikają w moment

Karolina Woźniak

Do zrobienia tych pysznych serniczków nie potrzebujesz piekarnika. Świetnie nadadzą się do podania gościom w weekend lub do zabrania ze sobą na wypoczynek w lesie czy nad wodą. Puszyste, kremowe, z dodatkiem słodkich owoców zapewnią solidną porcję białka i uczucie sytości na długo. Koniecznie spróbuj!

Mini serniczki z patelni to świetny pomysł na letnią przekąskę
Mini serniczki z patelni to świetny pomysł na letnią przekąskę

Spis treści:

  1. Twarogowe pyszności bez pieczenia
  2. Miniserniczki bez pieczenia - przepis

Twarogowe pyszności bez pieczenia

Chyba nie ma osoby, która nie przepadałaby za kremowym smakiem sernika. Niestety zrobienie go wymaga przygotowań i umiejętności. Pieczone serniki opadają, pękają i zazwyczaj należy piec je w kąpieli wodnej. Zamiast tego ogromu prac warto wypróbować szybszy sposób - serniczki z patelni na słodko. Wystarczy twaróg i dodatki wymieszać w misce, uformować zgrabne kulki i usmażyć na rumiano. Będą świetne zarówno na ciepło jak i wystudzone. Możesz je podać z cukrem pudrem, owocami, bitą śmietaną a nawet gałką lodów waniliowych. Do masy możesz dodać suszone owoce lub świeże borówki. Mini serniczki z patelni będą doskonałym pomysłem na przekąskę poza domem - świetnie zasmakują na plaży, w lesie lub podczas górskich wycieczek, a przy okazji dodadzą energii dzięki solidnej porcji białka. Sekretem jest tu dodatek kaszy kuskus, która pełna jest błonnika i witamin:

  • Witamina B1 (tiamina) - wspiera układ nerwowy i metabolizm węglowodanów
  • Witamina B2 (ryboflawina) - ważna dla skóry, wzroku i produkcji energii
  • Witamina B3 (niacyna) - pomaga w prawidłowej pracy układu nerwowego i trawienia
  • Witamina B5 (kwas pantotenowy) - potrzebna do syntezy hormonów i przemiany tłuszczów
  • Witamina B6 (pirydoksyna) - wpływa na pracę mózgu i metabolizm białek
  • Witamina B9 (kwas foliowy) - kluczowa w produkcji czerwonych krwinek i rozwoju komórek
  • Witamina E - działa jako przeciwutleniacz, wspiera odporność i zdrowie skóry
  • Witamina K - pomaga w krzepnięciu krwi i zdrowiu kości

Koniecznie wypróbuj przepis na tę wariację serniczkową.

Trzy serniki zapiekane na złoto, obsypane delikatnie cukrem pudrem, podane z gałązką porzeczek, borówkami i listkiem mięty, na białym talerzu z widelcem i mlecznikiem w tle.
Miniserniczki z patelni będą świetnie smakować z owocami

Miniserniczki bez pieczenia - przepis

Składniki

  • 3/4 szklanki suchego kuskusu
  • 500 twarogu
  • 3 duże jajka
  • żurawina suszona - 2 łyżki
  • ekstrakt waniliowy
  • 3 łyżki cukru (lub innego słodzika)
  • 3 łyżki mąki
  • budyń śmietankowy
  • olej rzepakowy
30 min
3-4

Przygotowanie:

  • Kuskus zalewamy wrzątkiem, czekamy, aż napęcznieje.
  • Mieszamy go z twarogiem (warto go rozdrobnić widelcem), jajkami, cukrem i mąką.
  • Z masy lepimy placuszki (średnica mniej więcej dna standardowej szklanki, grubość ok. 2 cm).
  • Smażymy na rozgrzanym oleju po obu stronach, aż się ładnie zrumienią.
  • Podajemy z dżemem, owocami, jogurtem czy lodami - ogranicza nas wyobraźnia.

