Hit lata: Serniczki z patelni idealne na plażę i w góry. Znikają w moment
Do zrobienia tych pysznych serniczków nie potrzebujesz piekarnika. Świetnie nadadzą się do podania gościom w weekend lub do zabrania ze sobą na wypoczynek w lesie czy nad wodą. Puszyste, kremowe, z dodatkiem słodkich owoców zapewnią solidną porcję białka i uczucie sytości na długo. Koniecznie spróbuj!
Twarogowe pyszności bez pieczenia
Chyba nie ma osoby, która nie przepadałaby za kremowym smakiem sernika. Niestety zrobienie go wymaga przygotowań i umiejętności. Pieczone serniki opadają, pękają i zazwyczaj należy piec je w kąpieli wodnej. Zamiast tego ogromu prac warto wypróbować szybszy sposób - serniczki z patelni na słodko. Wystarczy twaróg i dodatki wymieszać w misce, uformować zgrabne kulki i usmażyć na rumiano. Będą świetne zarówno na ciepło jak i wystudzone. Możesz je podać z cukrem pudrem, owocami, bitą śmietaną a nawet gałką lodów waniliowych. Do masy możesz dodać suszone owoce lub świeże borówki. Mini serniczki z patelni będą doskonałym pomysłem na przekąskę poza domem - świetnie zasmakują na plaży, w lesie lub podczas górskich wycieczek, a przy okazji dodadzą energii dzięki solidnej porcji białka. Sekretem jest tu dodatek kaszy kuskus, która pełna jest błonnika i witamin:
- Witamina B1 (tiamina) - wspiera układ nerwowy i metabolizm węglowodanów
- Witamina B2 (ryboflawina) - ważna dla skóry, wzroku i produkcji energii
- Witamina B3 (niacyna) - pomaga w prawidłowej pracy układu nerwowego i trawienia
- Witamina B5 (kwas pantotenowy) - potrzebna do syntezy hormonów i przemiany tłuszczów
- Witamina B6 (pirydoksyna) - wpływa na pracę mózgu i metabolizm białek
- Witamina B9 (kwas foliowy) - kluczowa w produkcji czerwonych krwinek i rozwoju komórek
- Witamina E - działa jako przeciwutleniacz, wspiera odporność i zdrowie skóry
- Witamina K - pomaga w krzepnięciu krwi i zdrowiu kości
Koniecznie wypróbuj przepis na tę wariację serniczkową.
Miniserniczki bez pieczenia - przepis
Składniki
- 3/4 szklanki suchego kuskusu
- 500 twarogu
- 3 duże jajka
- żurawina suszona - 2 łyżki
- ekstrakt waniliowy
- 3 łyżki cukru (lub innego słodzika)
- 3 łyżki mąki
- budyń śmietankowy
- olej rzepakowy
Przygotowanie:
- Kuskus zalewamy wrzątkiem, czekamy, aż napęcznieje.
- Mieszamy go z twarogiem (warto go rozdrobnić widelcem), jajkami, cukrem i mąką.
- Z masy lepimy placuszki (średnica mniej więcej dna standardowej szklanki, grubość ok. 2 cm).
- Smażymy na rozgrzanym oleju po obu stronach, aż się ładnie zrumienią.
- Podajemy z dżemem, owocami, jogurtem czy lodami - ogranicza nas wyobraźnia.