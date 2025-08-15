Chyba nie ma osoby, która nie przepadałaby za kremowym smakiem sernika. Niestety zrobienie go wymaga przygotowań i umiejętności. Pieczone serniki opadają, pękają i zazwyczaj należy piec je w kąpieli wodnej. Zamiast tego ogromu prac warto wypróbować szybszy sposób - serniczki z patelni na słodko. Wystarczy twaróg i dodatki wymieszać w misce, uformować zgrabne kulki i usmażyć na rumiano. Będą świetne zarówno na ciepło jak i wystudzone. Możesz je podać z cukrem pudrem, owocami, bitą śmietaną a nawet gałką lodów waniliowych. Do masy możesz dodać suszone owoce lub świeże borówki. Mini serniczki z patelni będą doskonałym pomysłem na przekąskę poza domem - świetnie zasmakują na plaży, w lesie lub podczas górskich wycieczek, a przy okazji dodadzą energii dzięki solidnej porcji białka. Sekretem jest tu dodatek kaszy kuskus, która pełna jest błonnika i witamin: