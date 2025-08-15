Polka mieszkająca w Turcji pokazała, co warto przywieźć z wakacji. Ten produkt to hit
Wielu z nas chętnie przywozi z wakacji najróżniejsze pamiątki. Zazwyczaj sięgamy po magnesy czy pocztówki dla bliskich, ale coraz częściej doceniamy też lokalne produkty, które w Polsce są dużo droższe lub trudno dostępne. Zatem co warto przywieźć z jednego z najchętniej odwiedzanych przez Polaków kierunków - Turcji? Na to pytanie odpowiedziała w jednym ze swoich filmików tiktokerka Adrianna Jannasz, która mieszka w słonecznej Alanyi.
Spis treści:
Naturalny kosmetyk sekretem urody Turczynek
Turczynki słyną z wyjątkowej urody - ich lśniące i gęste włosy, długie rzęsy i zadbana, gładka skóra to zasługa nie tylko genów, ale również lokalnych kosmetyków, a te charakteryzują się zazwyczaj prostym i naturalnym składem.
Jednym z najczęściej polecanych tureckich kosmetyków jest niezwykle uniwersalny olejek z pestek granatu. Ceniony jest za właściwości nawilżające i regenerujące, dlatego świetnie sprawdza się w codziennej pielęgnacji skóry, czy też włosów.
W Turcji jest on powszechnie dostępny i znacznie tańszy niż w Polsce, dlatego przed wylotem z wakacji, faktycznie warto wrzucić go do walizki.
Smakołyki, które warto przywieźć z Turcji
Turcja to raj dla miłośników słodyczy i aromatycznych napojów. Szczególną popularnością wśród turystów cieszy się turecka chałwa w formie waty cukrowej - delikatna, słodka i nietypowa, dostępna w różnych smakach.
Warto także spróbować kremów pistacjowych, batonów czekoladowych z pistacjami oraz czekolady dubajskiej.
Klasycznym wyborem jest oczywiście turecka kawa - intensywna i aromatyczna, idealna dla smakoszy mocnych naparów. Ceny są bardzo przystępne - baton z pistacjami można kupić już za około 1,40 zł, a chałwę za niespełna 9 zł.
Tradycyjne napary doskonale sprawdzą się jesienią
Oprócz słodyczy warto przywieźć ze sobą także tureckie herbaty. Turyści szczególnie polecają tzw. herbatę sułtana - aromatyczną mieszankę stosowaną przy przeziębieniach.
Popularne są także ziołowe napary z eukaliptusem, które doskonale sprawdzają się w sezonie jesienno-zimowym. Produkty te nie tylko rozgrzewają, ale i wspierają odporność.
Wysoka jakość suszu oraz unikalne kompozycje smaków sprawiają, że tureckie herbaty wyróżniają się na tle tych dostępnych w polskich sklepach.