Naturalny kosmetyk sekretem urody Turczynek

Turczynki słyną z wyjątkowej urody - ich lśniące i gęste włosy, długie rzęsy i zadbana, gładka skóra to zasługa nie tylko genów, ale również lokalnych kosmetyków, a te charakteryzują się zazwyczaj prostym i naturalnym składem.

Jednym z najczęściej polecanych tureckich kosmetyków jest niezwykle uniwersalny olejek z pestek granatu. Ceniony jest za właściwości nawilżające i regenerujące, dlatego świetnie sprawdza się w codziennej pielęgnacji skóry, czy też włosów.

W Turcji jest on powszechnie dostępny i znacznie tańszy niż w Polsce, dlatego przed wylotem z wakacji, faktycznie warto wrzucić go do walizki.

Smakołyki, które warto przywieźć z Turcji

Turcja to raj dla miłośników słodyczy i aromatycznych napojów. Szczególną popularnością wśród turystów cieszy się turecka chałwa w formie waty cukrowej - delikatna, słodka i nietypowa, dostępna w różnych smakach.

Warto także spróbować kremów pistacjowych, batonów czekoladowych z pistacjami oraz czekolady dubajskiej.

Klasycznym wyborem jest oczywiście turecka kawa - intensywna i aromatyczna, idealna dla smakoszy mocnych naparów. Ceny są bardzo przystępne - baton z pistacjami można kupić już za około 1,40 zł, a chałwę za niespełna 9 zł.

Jednym z produktów spożywczych, które warto przywieźć z Turcji jest kawa isa ozdere 123RF/PICSEL

Tradycyjne napary doskonale sprawdzą się jesienią

Oprócz słodyczy warto przywieźć ze sobą także tureckie herbaty. Turyści szczególnie polecają tzw. herbatę sułtana - aromatyczną mieszankę stosowaną przy przeziębieniach.

Popularne są także ziołowe napary z eukaliptusem, które doskonale sprawdzają się w sezonie jesienno-zimowym. Produkty te nie tylko rozgrzewają, ale i wspierają odporność.

Wysoka jakość suszu oraz unikalne kompozycje smaków sprawiają, że tureckie herbaty wyróżniają się na tle tych dostępnych w polskich sklepach.

"Nomada": Jak wygląda życie w Nowym Jorku? "Nie można dać sobie w kaszę dmuchać" INTERIA.PL