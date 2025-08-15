Maliny - są nie tylko pyszne, ale pełne cennych witamin i minerałów. Sok powstający na ich bazie to również solidna dawka antyoksydantów.

Sok z malin. Dlaczego warto? Oto lista właściwości

"Eliksir zdrowia" zawiera witaminy C, E, B1, B2, B6, kwas foliowy, jak i potas, magnez, żelazo, wapń i fosfor. Dlatego też nie bez powodu nasze babcie serwowały go jako naturalne remedium na przeziębienie czy infekcje górnych dróg oddechowych. Dodatkowo, zawarte w malinach pektyny i kwasy organiczne poprawiają działanie układu pokarmowego i są pomocne w odchudzaniu.

Sok z malin to naturalny pomocnik, jeśli chcemy wzmocnić odporność. Zawarte w malinach składniki pomagają opóźniać procesy starzenia i pozytywnie oddziałują na układ nerwowy. Regularne sięganie po sok z malin może też pomagać w obniżeniu ciśnienia krwi. Maliny działają też przeciwzapalnie. Sok z malin można dodawać do herbaty lub wody.

Zamiast sięgać po ten znajdujący się na sklepowych półkach, warto przygotować samemu. Najlepszy przepis? Sok z malin robiony metodą naszych babć. To zasypywanie malin w słojach cukrem. Wystarczy tylko poczekać, aż owoce puszczą sok.

Maliny to źródło witamin, antyoksydantów i składników mineralnych 123RF/PICSEL

Sok malinowy jak z babcinej spiżarni. Przepis, który zawsze się udaje

Składniki 5 kg malin

2 - 2,5 kg cukru

Sposób przygotowania:

Maliny wrzuć do dużych i wyparzonych słoików, przesypując je cukrem. Słoiki z malinami przykryj złożoną trzykrotnie gazą i obwiąż sznurkiem lub zakładamy gumkę recepturkę. Słoiki odstaw na parapet okna na 24-26 godzin do momentu, gdy wypuszczą sok. Sok należy odcedzić przez gęste sito, a osiadły na dnie cukier należy przełożyć do soku. Maliny zawierające jeszcze sporo soku przełóż partiami do lnianej ściereczki i wyciśnij resztę soku. Tak uzyskany sok zagotuj, a w trakcie gotowania zbieraj z powierzchni "szumowiny". Zagotowany, gorący sok przelej do wyparzonych, gorących słoików. Gdy ostygną, przenieś do spiżarni.

"Nomada": Jak wygląda życie w Nowym Jorku? "Nie można dać sobie w kaszę dmuchać" INTERIA.PL