Podczas aranżowania łazienki należy kierować się zasadą, że ma być wygodna, praktyczna, trwała i łatwa w utrzymaniu czystości, a dopiero potem efektowna. Inaczej korzystanie z pomieszczenia, które przecież ma służyć nam przez lata, będzie powodem do frustracji zamiast relaksu podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Wykonywanie codziennych obowiązków też może stać się bardzo uciążliwe, jeśli na etapie urządzenia wnętrza nie przemyślimy kilku kluczowych kwestii.

Zbyt duża wanna w małej przestrzeni

Mała łazienka wymaga dużej uwagi. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją sprytne sposoby na zagospodarowanie przestrzeni, dzięki którym niewielkie pomieszczenie nie będzie wyglądać jak klitka.

Należy jednak mierzyć siły na zamiary i liczyć się z rozmiarem wyposażenia. Choć duża, wolnostojąca wanna wygląda efektownie i dla niejednej osoby jest symbolem luksusu, w małej łazience zajmie większość miejsca. Poważnie ograniczy przestrzeń na przechowywanie czy swobodne poruszanie się. Utrudniać będzie także sprzątanie, tworząc kolejne zakamarki, do których trudno się dostać. Co więcej, łatwo o wylewanie się wody na boki. W takim przypadku lepiej postawić na kabinę prysznicową lub mniejszą, zabudowaną płytkami wannę z rewizją.

Wanna wolnostojąca wygląda okazale, ale może przysporzyć problemów siraphol s. 123RF/PICSEL

Umywalka bez blatu - piękno z katalogu

Nowoczesne, wolnostojące umywalki prezentują się świetnie, zwłaszcza w wizualizacjach i na zdjęciach w katalogach wnętrzarskich. Nowocześnie, stylowo, z pazurem. Ich użytkowanie może jednak nastręczać problemów, zwłaszcza jeśli obok brakuje praktycznej powierzchni na wygodne odłożenie potrzebnych akcesoriów - kosmetyków czy choćby mydelniczki. Brak blatu to prosta droga do bałaganu i mniejszej funkcjonalności.

Kurz i bałagan - nie zawsze warto podążać za trendami

Aktualnie modne są otwarte półki, które nadają nowoczesny sznyt we wnętrzach. Trzeba wziąć pod uwagę, że szybko gromadzą kurz i wymagają utrzymywania idealnego porządku - w końcu wszystko widać. Zbyt mała liczba zamykanych szafek sprawia, że przedmioty codziennego użytku muszą stać na wierzchu, co zaburza estetykę łazienki. Może dawać to poczucie bałaganu, który niekoniecznie chcesz oglądać przy każdym wejściu do pomieszczenia lub prezentować gościom, którzy wpadli z wizytą.

Śliska podłoga to ryzyko

Błyszczące, gładkie płytki prezentują się bardzo elegancko, ale są niebezpieczne, szczególnie w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Do nich z całą pewnością zalicza się łazienka. Dużo lepszym pomysłem jest wybór materiałów o antypoślizgowej powierzchni, aby zmniejszyć ryzyko upadków.

Nie wytężaj wzroku, czyli zbyt słabe lub zimne oświetlenie

Jedno, centralne źródło światła to w łazience za mało. Brak dobrego świetlenia, zwłaszcza przy lustrze, utrudnia codzienną pielęgnację. Zwróć uwagę również na odcień. Zimne barwy diod LED sprawiają, że wnętrze wydaje się surowe. Znika całe wrażenie przytulności, którego oczekujemy od mieszkania.

Zadbaj o oświetlenie przy lustrze i zrezygnuj z nadmiaru bibelotów ANDOR BUJDOSO 123RF/PICSEL

Najgorszy kolor do łazienki

Nie masz czasu na codzienne szorowanie łazienki, zwłaszcza kafelków i armatury? Zrezygnuj więc z tych elementów w kolorze czarnym. Choć na pierwszy rzut oka są bardzo efektowne i szykowne, z prędkością światła eksponują nawet najdrobniejsze niedociągnięcia w porządkach. Na ciemnym tle doskonale widać zacieki z wody, resztki kosmetyków, a także kurz.

Zbyt duża ilość dekoracji - łazienka to dla nich kiepskie miejsce

Łazienka przeładowana bibelotami i dodatkami jest trudniejsza w sprzątaniu. W pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności lepiej ograniczyć liczbę elementów, które mogą łatwo ulec zniszczeniu i zwyczajnie zagrać przestrzeń. Do łazienki wchodzimy głównie w celach praktycznych, a nie żeby podziwiać pamiątki z podróży albo designerskie akcesoria.

