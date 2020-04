Schabowe rolady w plastrach boczku

Z ich przygotowaniem poradzą sobie nawet amatorzy. Soczyste mięso otulone chrupiącym boczkiem to pomysł na obiad, który z łatwością podbije serca domowników.

Czas przyrządzenia: ok. 40 min Składniki dla: 4 porcji Składniki po 4 plastry schabu i boczku

1/2 pęczka koperku

pieprz

2 krążki ananasa z puszki

8 plasterków sera topionego

1 ogórek

pęczek rzodkiewek

2 dymki

sól

olej

cukier

Sposób przygotowania:

1. Plastry schabu (po około 15 dag każdy) opłucz, osusz starannie papierowym ręcznikiem kuchennym, przykryj folią i rozbij na cienkie płaty mięsa. Oprósz z dwóch stron solą oraz pieprzem.



2. Koperek umyj dokładnie i osusz, poobrywaj piórka z gałązkami. Porozkładaj je równomiernie na przygotowanych kotletach. Ananasy osącz z za-lewy, przekrój krążki na połówki. Porozkładaj je na warstwie koperku.



3. Na koniec na każdym kotlecie ułóż po dwa plasterki sera topionego. Zwiń ciasno roladki, owiń je plastrami boczku i zepnij wykałaczkami lub obwiąż bawełnianą nicią.



4. Na patelni rozgrzej łyżkę oleju. Włóż roladki, obsmaż z każdej strony na rumiano. Podlej 2 szklankami wody. Duś na małym ogniu pod przykryciem ok. 20 minut.



5. Ogórka umyj, pokrój w półplasterki (jeśli chcesz, możesz go obrać). Oczyść starannie i posiekaj rzodkiewki oraz dymkę wraz ze szczypiorem. Warzywa połącz z 2 łyżkami oleju, dopraw do smaku solą, pieprzem i cukrem. Podawaj do mięsa.