Sekret chrupiących placków ziemniaczanych Ewy Wachowicz. Tym składnikiem przełamuje nudę

Placki ziemniaczane to jedno z najpopularniejszych dań polskiej kuchni, które kojarzymy z domowym obiadem u babci. Jednak prostota tego dania sprawia, że nietrudno w nim o nudę. Z tego powodu wiele osób poszukuje sposobu na jego urozmaicenie. Jak to zrobić, doskonale wie Ewa Wachowicz, która do placków dodaje jeden prosty składnik, dzięki któremu stają się smaczne i chrupiące jak nigdy.