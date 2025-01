Kluczową rolę odgrywa także sposób rozbijania kotleta - należy to robić z wyczuciem, by mięso nie było zbyt cienkie ani zbyt grube. Zbyt cienkie kotlety mogą po usmażeniu stracić swoją soczystość, natomiast zbyt grube mogą być zbyt twarde. Idealne kotlety powinny mieć około 0,7 mm grubości.

Niedopilnowanie tego kroku może prowadzić do nierównomiernego smażenia, co negatywnie wpływa na smak i teksturę kotleta.

Kluczem do przygotowania idealnego schabowego jest prosty, ale skuteczny trik. Na kilka godzin przed smażeniem warto zanurzyć rozbite kotlety w mieszance mleka i jajka z dodatkiem ulubionych przypraw. Ten zabieg sprawia, że mięso nabiera niezwykłej delikatności i wyjątkowego smaku. Dlaczego to działa? Mleko działa jak naturalny zmiękczacz, który wpływa na strukturę mięsa, sprawiając, że staje się ono bardziej soczyste i miękkie. Jajko natomiast wzbogaca smak i pomaga panierce lepiej przylegać do powierzchni kotleta.

Wrzucenie kotletów na zbyt zimną powierzchnię skutkuje tym, że mięso zaczyna się gotować, zamiast smażyć, co prowadzi do utraty chrupkości i soczystości. Warto również pamiętać, by nie dociskać kotletów do patelni - ten powszechny błąd powoduje, że mięso traci sok, a panierka może zacząć przywierać.