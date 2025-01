Wypij filiżankę przed snem. Pamiętaj jednak o czasie parzenia

Walka o upragnioną sylwetkę to proces długotrwały i wymagający. Oprócz aktywności fizycznej konieczna jest odpowiednia dieta, a ta powinna zawierać nie tylko niskokaloryczne, zdrowe dania, ale również napoje, które poprawią nasz metabolizm, zwłaszcza gdy wypijemy je tuż przed snem.



Jednym z takich specyfików jest zielona herbata, która od lat uchodzi za jeden z najlepszych napojów wspierających proces odchudzania. Zawiera katechiny - związki, które regulują metabolizm tłuszczów i glukozy, zapobiegając ich nadmiernemu odkładaniu się w organizmie. Teina obecna w liściach zielonej herbaty zwiększa procesy utleniania tłuszczów, co pozwala na efektywne wykorzystanie ich jako źródła energii. Regularne spożywanie tego napoju to nie tylko sposób na smuklejszą sylwetkę, ale również na poprawę ogólnego zdrowia.



Katechiny wykazują silne właściwości antyoksydacyjne, chroniąc organizm przed działaniem wolnych rodników, które przyspieszają proces starzenia. Zielona herbata jest także bogata w witaminę C oraz minerały, takie jak cynk, selen czy magnez, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu metabolicznego. Warto jednak pamiętać, że efekt pobudzający zielonej herbaty zależy od czasu parzenia - napar przygotowany w mniej niż trzy minuty działa energetyzująco, dlatego pijąc zieloną herbatę na noc, pamiętajmy, żeby parzyć ją co najmniej pięć minut.

"Grecka koniczyna" na odchudzanie. To naturalny regulator apetytu

Kozieradka, znana także jako "boża trawka", "koniczyna grecka", "greckie siano" lub po prostu "kozieradka lekarska", to kolejny składnik, który może wspierać walkę o smukłą sylwetkę. Zawiera błonnik rozpuszczalny, który daje uczucie sytości i zapobiega podjadaniu między posiłkami. Ponadto flawonoidy, saponiny i witaminy z grupy B zawarte w nasionach kozieradki wspomagają metabolizm, a także wpływają korzystnie na układ trawienny, eliminując wzdęcia i zaparcia. Kozieradka obniża również poziom cholesterolu i cukru we krwi, co czyni ją szczególnie wartościową dla osób zmagających się z problemami metabolicznymi.



Przygotowanie napoju z kozieradki jest proste. Wystarczą nam do tego:

dwie łyżeczki nasion kozieradki,

szklanka wrzątku.

Nasiona kozieradki należy lekko rozgnieść i zalać wrzątkiem. Tak przygotowaną miksturę wystarczy przykryć i odstawić na około 30 minut. Po tym czasie napój musimy odcedzić, tak aby był gotowy do spożycia.



Napar z kozieradki wesprze zrzucanie zbędnych kilogramów /123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Aromatyczne wsparcie w walce z tłuszczem. Przygotujesz w pięć minut

Imbir to prawdziwy superfood o szerokim spektrum działania. Dzięki obecności gingeroli - substancji przyspieszających metabolizm - napar z imbiru pomaga spalać tłuszcz, szczególnie w okolicach brzucha. Imbir stabilizuje także poziom cukru we krwi, co zapobiega nagłym napadom głodu, a jego właściwości przeciwzapalne i przeciwwirusowe wspierają organizm w utrzymaniu dobrej kondycji.



Nie każdy też wie, że imbirowy napar korzystnie wpłynie także na układ krążenia. Jest on polecany osobom z wysokim cholesterolem, a jego regularne spożywanie może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka miażdżycy.



Do jego przygotowania potrzebujemy:



korzeń imbiru,

łyżkę miodu,

cytrynę,

1 l wody.

Sposób przygotowania:



Imbir należy opłukać i zetrzeć na tarce. Startą przyprawę dodajemy do gorącej, ale nie wrzącej wody. Następnie, gdy temperatura naparu osiągnie 50 stopni Celsjusza, dodajemy sok z cytryny oraz miód.

Przed podaniem warto lekko podgrzać napar, ale nie powinien być zbyt gorący, żeby zachowały się w nim cenne składniki.

Prosty sposób na odchudzanie - domowa woda owsiana Interia Kulinaria