Zupa rybna jak nad morzem. Dlaczego smakuje wyjątkowo?

Zupa rybna serwowana nad Bałtykiem ma w sobie coś niepowtarzalnego. Jej intensywny aromat ma wyraźnie morski charakter. Większość z nas kojarzy tę zupę z tradycyjnym wigilijnym daniem, które nie wszystkim smakuje. To dlatego, że przygotowujemy je na głowach i podrobach ryby słodkowodnej żyjącej w mule.

Zupa rybna nad morzem to zupełnie coś innego. Sekret jej smaku tkwi w świeżych rybach, które trafiają do garnka niemal prosto z kutra. Do tego dochodzą warzywa i przyprawy podkreślające smak morza. To połączenie sprawia, że każda miska takiej zupy jest pełna autentycznego smaku, który trudno odtworzyć w oddaleniu od wybrzeża.

Innym sekretem nadmorskiego przysmaku są dodatki i przyprawy. Do ryb doskonale pasuje liść laurowy, ziele angielskie, koper, pietruszka, ale także odrobina tymianku czy lubczyku. W najpopularniejszej knajpce w Sopocie zupa rybna ma ostry, lekko kwaskowy smak. Zawdzięcza to zawartości pomidorów, ostrej papryki i czosnku. Bulionowi głębi nadaje wywar z ości, a jego złocisty kolor podkreśli wrzucona podczas gotowania cebula wraz z łupiną.

Zupa rybna to prawdziwa bomba witamin. Długo nie poczujesz głodu 123RF/PICSEL

Jakie ryby wybrać do zupy rybnej?

Podstawą udanej zupy rybnej są świeże, dobrej jakości ryby. Nad Bałtykiem najczęściej używa się dorsza, który ma białe mięso o łagodnym smaku. Równie ceniona jest flądra, która nadaje wywarowi charakterystyczny, lekko słonawy aromat. Łosoś bałtycki dodaje zupie intensywności, którą niesie tłuszcz tej ryby.

Jednym z najważniejszych sekretów udanej zupy rybnej jest użycie kilku gatunków ryb jednocześnie. Dzięki temu wywar zyskuje wielowymiarowy smak. Łagodny dorsz równoważy intensywnego łososia, a całość kompozycji podkreśla wyrazista flądra. Takie połączenie gwarantuje, że każda łyżka to wspaniałe połączenie pełni smaku i aromatu.

Istotne jest również to, żeby ryby były świeże. Nad morzem jest na to największa szansa. Ryby psują się szybko i zaczynają wtedy wydzielać nieprzyjemny zapach, który zepsuje każde danie. Dlatego, jeśli nie masz pewności co do świeżości ryb w sklepie, lepiej sięgnij po mrożone. Przed gotowaniem jednak dokładnie je rozmroź i osusz, dzięki czemu zachowają zwartą konsystencję.

Tradycyjny przepis na zupę rybną

Jeśli chcesz w domu przywołać smak wakacji, sięgnij po tradycyjny, nadmorski przepis na zupę rybną. Zawiera on czosnek i passatę pomidorową, które sprawią, że zupa smakuje jak w najlepszej sopockiej restauracji.

Składniki:

500 g ryb morskich (dorsza, flądry, łososia);

3 marchewki;

ziemniak;

pół selera korzeniowego;

korzeń pietruszki;

cebula;

2 ząbki czosnku;

500 ml passaty pomidorowej;

200 ml bulionu;

kilka ziaren ziela angielskiego;

3-4 liście laurowe;

łyżeczka słodkiej papryki;

szczypta ostrej papryki;

sól, pieprz;

łyżka oleju.

Przygotowanie:

Obierz i pokrój warzywa, możesz też zetrzeć je na tarce. Cebulę i czosnek posiekaj, ziemniaki pokrój w drobną kostkę. Rozgrzej olej na patelni i wrzuć warzywa. W garnku zagotuj bulion, dodaj szklankę wody i warzywa z patelni. Gotuj do miękkości. Pokrój ryby na kawałki i wrzuć do garnka. Dodaj passatę, liście laurowe, ziele angielskie i paprykę. Gotuj całość przez 10 minut. Na koniec dopraw całość solą i pieprzem. Gotową zupę możesz posypać świeżą natką pietruszki i skropić sokiem z cytryny. Zupę rybną podawaj z pajdą wiejskiego chleba lub bagietką. Możesz również podać ją z grzankami czosnkowymi lub posypaną żółtym, tartym serem.

Najczęstsze błędy przy gotowaniu zupy rybnej

Choć zupa rybna jest prosta, w jej przygotowaniu łatwo popełnić błędy. Najczęstszym z nich jest zbyt długie gotowanie. W odróżnieniu od zup na mięsie czy kościach, które wymagają długiego gotowania, wywarowi rybnemu to zaszkodzi. Rybie mięso się rozpadnie i zamiast pysznego dania wyjdzie nam mętna papka. Ryby najlepiej dodawać na samym końcu, dopiero, gdy zmiękną warzywa.

Choć ta potrawa lubi ziele angielskie i liście laurowe, lepiej dodawać je w mniejszych ilościach. Wtedy nie zdominują smaku wywaru. Warto je też wyciągnąć po kwadransie, go pozostawione zbyt długo pozostawią w zupie gorzki posmak. Innym błędem w przygotowaniu zupy jest korzystanie z jednego gatunku ryb. Smak dania pozostanie wtedy płaski i mało wyrazisty.

Podstawą dobrej zupy rybnej są świeże ryby morskie. oksanamedvedeva 123RF/PICSEL

Zupa rybna to samo zdrowie. Kto powinien ją jeść?

Zupa rybna to danie nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Jest bogata nie tylko w pełnowartościowe białko, ale również w kwasy tłuszczowe omega-3. Ryby morskie mają ich najwięcej. Są one ważne szczególnie dla seniorów, ponieważ poprawiają pamięć i koncentrację. Ich spożywanie zapobiega chorobom serca i wspiera układ nerwowy. Kwasy omega-3 wspierają też wchłanianie wapnia, co pomaga w zapobieganiu osteoporozie.

Oprócz drogocennych kwasów tłuszczowych zupa rybna zawiera również witaminy A, D oraz witaminy z grupy B. Jej jedzenie wspiera odporność, pomaga pozbyć się wolnych rodników i jest zbawienne dla układu nerwowego. We wspomaganiu organizmu ważną rolę odgrywają też minerały, takie jak selen, fosfor, magnez i jod. Ten ostatni znajdziemy w rybach w sporych ilościach.

Przy tym wszystkim zupa rybna jest lekkostrawna. Sprawdzi się zarówno na rodzinny obiad, jak i jako posiłek dla osób starszych czy dzieci. To także świetna kolacja po intensywnym dniu, ponieważ syci, nie obciążając jednocześnie żołądka.

