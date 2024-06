Uwielbiałam czas, kiedy w gospodarstwie moich rodziców pojawiały się pierwsze młode ziemniaki. Zajadaliśmy się nimi niemal codziennie w różnych formach. Były one doskonałym dodatkiem do mięsa, ale jadaliśmy je też z kwaśnym mlekiem czy śmietaną. Pamiętam, że zarówno ja, jak i mój brat z chęcią pałaszowaliśmy pokrojone plasterki ziemniaków na zimno z solą i śmietaną.

Musztardę wymieszać z miodem i octem. Wlać oliwę, cały czas mieszając. Przelać na sałatkę. Przyprawić solą i pieprzem do smaku. Delikatnie wymieszać. Posypać posiekanym koperkiem. Sałatka może być samodzielną potrawą lub dodatkiem do dania głównego.

Ziemniaki wyszorować, naciąć w równych odstępach (można wyciąć kliny). Ułożyć na blasze piekarnikowej wyścielonej papierem do pieczenia. Skropić oliwą, oprószyć solą. Wstawić na ½ godziny do piekarnika rozgrzanego do 200 st. C.

Piec przez około 40-50 minut w temp. 200 st. C. Wraz z ziemniakami można też upiec czosnek (całą główkę) i podawać jako "smarowidło" do kartofli.

Młode ziemniaki to prawdziwy skarb wiosennej i letniej kuchni. Są nie tylko smaczne, ale też zdrowe i warto włączyć je do swojej diety właśnie teraz. Nie zapomnijcie skorzystać z kilku sprawdzonych przepisów, którymi podzieliłam się w artykule. Mam nadzieję, że zainspirują was one do kulinarnych eksperymentów i odkrywania nowych możliwości. Smacznego gotowania, a przede wszystkim radości z degustacji!