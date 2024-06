Atrakcyjne różyczki kalafiora mogą być nie tylko urozmaiceniem głównego dania . Niestety, rzadko kiedy dajemy mu szansę, by odgrywał pierwsze skrzypce. Dlaczego? Wszystko przez fakt, że zrażamy się jego gorzkim smakiem , który wynika z nieodpowiedniego gotowania. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim to wina zbyt długiej obróbki termicznej! Nie dość, że smak kalafiora pozostawia wiele do życzenia, to na dodatek jest już wtedy rozgotowany. A warzywo w takiej formie wiele nam może już nie zaoferować, a poza tym pozbawione jest cennych substancji odżywczych .

Trzeba pilnować go tak, aby go nie rozgotować! Jak długo powinien znaleźć się w garnku z wodą? Wszystko zależy od tego, jak podzielimy naszego kalafiora. Jeśli gotujemy go w całości albo przekrojonego na pół, to nie powinien spędzić we wrzątku nie dłużej niż kwadrans. Jeśli zaś dzielimy go na mniejsze różyczki, czas ten ulega skróceniu: nawet do pięciu minut. Jeśli nie jesteśmy przekonani do tego, jak długo powinniśmy go gotować, wystarczy że co jakiś czas będziemy sprawdzać jego twardość. Wbity w warzywo widelec pozwoli nam ocenić, czy już jest al dente.